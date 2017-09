Claudia Álvarez ignora las malas críticas a "Simplemente María"

Publicidad







💪👊🔫😂😂😂😂😂😂 nuestro final alternativo.😂😂😂😂😂😂 #SimplementeMaria #Repost @joseron3 ・・・ Aqui trabajando😂😂😂🔥😎 @ferdinandoval @claudiaalvarezo @simplemariatv Un vídeo publicado por Claudia Álvarez (@claudiaalvarezo) el 27 de Ene de 2016 a la(s) 6:35 PST

Nos entró la chiripiorca!!! 😂😂😂 @ferdinandoval @joseron3 #Peregrinoooo @simplemariatv #SimplementeMaria Un vídeo publicado por Claudia Álvarez (@claudiaalvarezo) el 21 de Ene de 2016 a la(s) 6:24 PST

La actriz Claudia Álvarez, protagonista de la telenovela “Simplemente María”, fue cuestionada sobre las malas críticas que la producción ha recibido, pero ella asegura que no las ha escuchado ni leído.

“Yo no sé dónde lees las malas, porque yo sólo he leído las cosas bonitas”, dijo la actriz a Telefórmula. “No me las pasan, me las escriben los fans y toda la gente”.

Sin embargo, Claudia entiende que es posible que haya gente a la que no le guste el trabajo que ella y su equipo están haciendo, pero no le quita el sueño: “No pasa nada. Todos los productos son subjetivos, hay gente a quien le gusta y hay a quien no. Me quedo muy satisfecha con todo el crecimiento que hemos tenido”.

Claudia Álvarez protagoniza “Simplemente María” junto a Ferdinando Valencia y José Ron bajo la producción de Ignacio Sada. La telenovela ha sido recibida con críticas mezcladas, pero poco a poco ha ido mejorando sus niveles de audiencia.

“Estoy súper abierta a las críticas, pero me gustan las críticas constructivas. Cuando se critica por criticar, se resbala porque no hay nada que te permita mejorar”, puntualizó la actriz que presume su excelente relación con sus compañeros de la telenovela.