Coldplay y Beyoncé, juntos en un video que hizo enfurecer a la India

@Beyonce you’re joking with that coldplay video right? the brownface? the poorly designed outfits? come on bey #CulturalAppropriation — Amar Bhakta (@djplanbizzle) febrero 1, 2016

i dont even know what to say about this coldplay video except can white rock bands please stop filming holi videos in india, thank you. — ahmed ali akbar (@radbrowndads) enero 29, 2016

That Coldplay video treats India so stereotypically I was surprised Russell Brand didn’t have a cameo. — Dave Besseling (@davebesseling) enero 30, 2016

A story to tell my grandkids! I was in a @Coldplay video! Woo hoo! #biggestfan https://t.co/gY2r9orAnq — Sonam Kapoor (@sonamakapoor) enero 29, 2016

La banda británica Coldplay estrenó el video de su nuevo sencillo, “Hymn for the weekend”. La canción cuenta con la colaboración de Beyoncé y es justo la presencia de la cantante lo que incendió las redes sociales después de la difusión del clip.

Usuarios de redes sociales en la India, escenario de las locaciones del video, criticaron a Coldplay y Beyoncé acusándolos de “apropiación cultural”, ya que ella aparece llevando vestimenta inspirada en la cultura india. Los detractores del videoclip alegan que es incorrecto ver a estas figuras banalizando las tradiciones del país asiático.

Algunos otros han llevado más lejos el asunto al decir que Coldplay retrata a la India con estereotipos innecesarios. La banda se presentará junto a Beyoncé en el Super Bowl 50 el 7 de febrero.

Además de Beyoncé, la estrella de Bollywood Soonam Kapoor aparece en el video y, a juzgar por sus comentarios en Twitter, sí quedó feliz con el resultado de video.