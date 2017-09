Dos latinos entre los videos con más reproducciones en YouTube

Publicidad





















La mayor plataforma de videos del mundo acaba de actualizar su tradicional lista de los videos musicales más vistos. Como es de esperar, el ranking tiene para todos los gustos y refleja el alcance alcance global de YouTube.

Enrique Iglesias (8) y Shakira (20) son los latinos que aparecen en la lista, un doble reto ante la competencia que existe en Estados Unidos y Europa.

El récord de vistas lo mantiene Psy con su Gangnam Style con 2.5 miles de millones de visitas.

La lista de los videos con más reproducciones:

1. 2.508.968.954 – PSY – Gangnam Style

2. 1.438.993.389 – Taylor Swift – Blank Space

3. 1.407.167.831 – Wiz Khalifa – See You Again ft. Charlie Puth Furious 7 Soundtrack

4. 1.333.430.571 – Mark Ronson – Uptown Funk ft. Bruno Mars

5. 1.301.072.283 – Taylor Swift – Shake It Off

6. 1.294.217.614 – Justin Bieber – Baby ft. Ludacris

7. 1.274.204.577 – Katy Perry – Dark Horse ft. Juicy J

8. 1.271.796.712 – Enrique Iglesias – Bailando (Español) ft. Descemer Bueno, Gente De Zona

9. 1.243.281.973 – Katy Perry – Roar

10. 1.240.806.760 – Meghan Trainor – All About That Bass

11. 1.166.672.775 – Wheels On The Bus | Plus Lots More Nursery Rhymes

12. 1.126.440.225 – OneRepublic – Counting Stars

13. 1.113.608.828 – Sia – Chandelier (Official Video)

14. 1.110.340.265 – Маша и Медведь – Маша плюс каша (Серия 17) |Masha and The Bear (Episode 17)

15. 1.090.520.035 – Major Lazer & DJ Snake – Lean On (feat. MØ) (Official Music Video)

16. 1.086.809.700 – ADELE – Hello

17. 1.025.426.552 – Maroon 5 – Sugar

18. 1.022.929.555 – LMFAO – Party Rock Anthem ft. Lauren, GoonRock

19. 1.009.578.532 – Eminem – Love The Way you Lie ft. Rihanna

20. 1.007.232.889 – Waka Waka (This Is For Africa) – Shakira