Las series de TV más esperadas de febrero

Febrero no solo es el mes del amor y la amistad, sino para algunos representan los estrenos de series de televisión par esperados del año. Nostalgia, drama, comedia y suspenso son los ingredientes para las nuevas temporadas que mantendrán al filo de las sillas a los televidentes.

Sleepy Hollow

Se emitirá el episodio One life, noveno capítulo de la actual tercera temporada de la serie Sleepy Hollow. Veremos a Ichabod y Jenny frente a las consecuencias de la desaparición de Abbie. No son los únicos a desesperados por lo que pasó con Abbie y esto dará lugar a la aparición de una colaboración interesante. Ichabod Crane no pierde la esperanza de recuperar a Abbie Mills, que para salvar a su hermana se había metido en el portal bajo el árbol de Pandora, desapareciendo.

Fecha de estreno: 5 de febrero (FOX).

Castle

Se transmitirá el episodio titulado Tone death. Cuando un cadáver es encontrado en el último show del teatro de Martha, la investigación de Castle y Beckett les lleva al inesperado peligroso mundo de un competitivo capella. La estrella de High School Musical, Corbin Bleu seráinvitado especial. Castle es protagonizado por Nathan Fillion, Stana Katic y Tamala Jones.

Fecha de estreno: 8 de febrero (ABC).

Grey’s Anatomy

Para los seguidores de la serie, ya podrán disfrutar el capítulo The sound of silence. Será un episodio dirigido por Denzel Washington, quien debuta contando las historias del Grey-Sloan Memorial Hospital. Habrá qué pensar en lo que ocurrirá entre Meredith y Amelia a la vuelta de la temporada doce.

Fecha de estreno: 11 de febrero (ABC)

Scandal

En la segunda parte de quinta temporada de la serie, Olivia y sus gladiadores están especializados en arreglar la vida de otras personas pero son incapaces de arreglar las suyas propias. Scandal es una serie de televisión estadounidense, creada por Shonda Rhimes y protagonizada por Kerry Washington, y llegará con el capítulo It’s hard out here.

Fecha de estreno: 11 de febrero (ABC).

Vinyl

Fruto de las mentes de Martin Scorsese y Mick Jagger, Vinyl se sumerge en el mundo del sexo, drogas y rock and roll de la década de 1970 en Nueva York. La producción muestra la realidad de los músicos, compositores, profesionales de la radio y los ejecutivos de las discográficas en un momento importante de la cultura musical: el auge del punk, la música disco y el hip-hop. La serie cuenta con las actuaciones de Olivia Wilde, Ray Romano, Bobby Cannavale y James Jagger.

Fecha de estreno: 14 de febrero (HBO).

Vikings

History Channel ha revelado que la cuarta temporada de Vikings con el capítulo A good treason. Además, el drama protagonizado por el actor Travis Fimmel recibirá cuatro capítulos adicionales, es decir, esta temporada tendrá 20 capítulos en lugar de los 16 iniciales. La tercera temporada de Vikings concluyó con la victoria de Ragnar en Francia y con Bjorn convirtiéndose en líder.

Fecha de estreno: 18 de febrero (History Channel).

Love

Es una comedia romántica, protagonizada por Paul Rust y Gillian Jacobs que narra esos momentos del amor que las parejas quieren evitar. Netflix inicia el 2016 lanzando el primer avance de Love, su nueva serie original, conformada de diez episodios.

Fecha de estreno: 19 de febrero (Netflix).

Fuller House

La serie derivada de Full house, que se transmitió en la década de los ochenta y los noventa, se estrenará el 26 de febrero, con la participación de la mayoría del elenco original, aunque en esta ocasión no participan las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen. La serie cuenta con apariciones especiales de John Stamos, Bob Saget, Dave Coulier, Lori Loughlin y Scott Weinger

Fecha de estreno: 26 de febrero (Netflix).

Gotham

Jim Gordon y su pareja Lee están esperando un hijo, lo que se convertirá en un nuevo riesgo para el policía. El último capítulo emitido terminó con la aparición de un nuevo villano: Mr. Freeze, y este teaser del regreso de la serie sigue la misma línea.

Fecha de estreno: 29 de febrero (FOX).