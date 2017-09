Halle Berry: "me rompe el corazón" el drama racial de los Oscar

Publicidad







At the Oscars…people of color are always welcomed to give out awards…even entertain, (pt. 1) — Jada Pinkett Smith (@jadapsmith) enero 16, 2016

But we are rarely recognized for our artistic accomplishments. Should people of color refrain from participating all together? (pt 2) — Jada Pinkett Smith (@jadapsmith) enero 16, 2016

People can only treat us in the way in which we allow. With much respect in the midst of deep disappointment.

J (pt 3) — Jada Pinkett Smith (@jadapsmith) enero 16, 2016

La actriz Halle Berry aseguró que le “rompe el corazón” el hecho de que ninguna otra mujer de color haya ganado el Oscar a mejor actriz desde 2002. cuando ella se convirtió en la primera afroamericana en recibir el galardón.

“Honestamente, esa victoria hace casi 15 años fue icónica. Cuando dije ‘esta noche, la puerta se abre’ lo creí con cada hueso de mi cuerpo; pensé que eso iba a iniciar un cambio porque se había abierto la puerta, se había derrumbado la barrera”, explicó la estrella de “Monster’s Ball” en declaraciones que recoge Deadline.

“Y estar aquí, casi 15 años después, y saber que ninguna otra mujer de color ha atravesado esa puerta, me rompe el corazón porque yo pensé que era algo más grande que yo y tal vez no lo fue. Y yo sentí que lo era”.

Después de anunciar a los nominados a los Oscar 2016, la Academia enfrentó una serie de acusaciones por discriminación racial porque, por segundo año consecutivo, no había candidatos negros en las categorías de actuación.

El director Spike Lee, la actriz Jada Pinkett Smith y el actor Will Smith han anunciado que no acudirán a la ceremonia que se celebrará el 28 de febrero en el Teatro Dolby como signo de protesta.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reaccionó rápidamente con una serie de cambios en sus estatutos que permita que las minorías, como los afroamericanos y las mujeres, logren una mejor representación entre los votantes.