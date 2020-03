Para fanáticos: Una casa- museo dedicada a Los Ramones en Ecatepec

Con más de dos mil objetos, una bitácora que registra hasta el momento 50 conciertos de varias bandas y todo el espíritu del punk, el Ramones Casa-Club se ha convertido en uno de los museos más importantes del mundo dedicado a la emblemática banda Ramones, tan sólo colocado abajo del inaugurado en Berlín, Alemania.

Quizás la ubicación podría considerarse un problema, pues este lugar se encuentra en las faldas de un cerro en Ecatepec, Estado de México, y ningún automóvil o bicicleta pueden ayudar a subir los más de 100 escalones empinados que dan a este lugar.

Pero vale la pena subirlos. La fachada de la casa está pintada de blanco que ayuda a resaltar la imagen de una chamarra negra, un referente de Ramones, también está el logotipo que siempre caracterizó al grupo, forjado en metal y modificado para el lugar.

La entrada es un pasillo que da a una pequeña puerta, y al abrirla se encuentra un mundo abarrotado de Ramones, desde vinilos acomodados en vitrinas por un lado, estantes llenos de pins, llaveros y encendedores, hasta propagandas de los conciertos realizados por la banda estadunidense en todo el mundo.

Fue el 12 de mayo de 2013 cuando la Casa Club fue inaugurada. Fundada por Alejandro Garrido “La Rocka”, este lugar ofrece a los visitantes gran parte de la historia de este grupo de punk sin cobrar un solo peso. Parte de la colección es del acervo personal de Garrido y cuenta además con algunas donaciones.

“Con el tiempo la vida me dio la oportunidad de tener este lugar, muchas de las cosas ya las tenía porque las fui juntando desde joven, las fui guardando porque el grupo siempre me ha apasionado y es ahora que existe Casa Club”, subrayó Garrido en entrevista con Notimex.

Su amor por Ramones le hizo coleccionar desde los 14 años todo tipo de objetos, discos y rarezas, contribuyó que además trabaja en el Tianguis Cultural del Chopo, punto en el que todo tipo de álbumes se pueden encontrar.

“El punk me empieza a atrapar, me gusta porque es estar un poco en contra del sistema, yo pobre, estaba en contra casi de todo y los Ramones llegan ahí, en un hoyo funky, cuando me dan una propaganda de otra tocada pero venía una imagen de ellos, yo no los conocía pero me di a la tarea de saber quiénes eran.

“Conseguí un disco y me atraparon, con el tiempo iba buscando cosas y las guardaba, nunca pensé tener esto, un amigo que había hecho una exposición en el Chopo de los Rolling Stones me incitó a hacer algo similar, pero no lo hice, preferí armar la Casa Club”, indicó.

La vida le puso a Garrido un aliado en el camino, quien se convertiría en uno de pilares de Casa Club, Arturo Vega, el manager de Ramones y el responsable de haber creado el icónico logotipo de la banda, cuando éste visitó un sábado el Tianguis del Chopo.

“Lo conocí cuando la Casa Club tenía año y medio de construcción, esa tarde nos hicimos amigos, ahí le comenté del lugar y al otro día lo fue a conocer, él quería ver los discos que tenía, sobre todo los raros, le saqué cuatro o cinco, muchos más de los que él imaginaba.

“Cuando los ve me dice ´No sé cómo le has hecho, son muchos y son incluso más de los que están en Berlín´, a partir de ahí se formaliza la amistad, comienza a venir más seguido a la casa club y a hacer importantes donaciones”, indicó Garrido.

Entre los objetos obsequiados están discos, playeras, libros, panfletos, baquetas, playeras, algunas fotografías autografiadas por Joey, Johnny, Dee Dee y Tommy Ramone y propagandas, todas desprendidas de la colección personal de Vega, quien falleció en junio de 2013.

“Arturo fue muy importante para nosotros porque muchas de las cosas fueron donadas por él y como está montado el lugar, los anaqueles y estantes están como él quiso, me agradaba la idea porque él ya había expuesto en otros países sobre Ramones y de su propio arte también; no pensamos moverlas nunca, él ya falleció y es como rendirle un tributo”, dijo.

Ramones Casa-Club cuenta con dos plantas, la primera en donde se exhiben todos los objetos de la banda, la planta alta cuenta además con un pequeño espacio para los conciertos, todos los llevamos a cabo sin cobrar nada.

“Yo me mantengo de mi trabajo, que es vender ropa y arreglar chamarras, el lugar no surgió con el fin de lucrar, la misma gente me incitó a hacer esta vitrina que cuenta con objetos que sí se venden.

“Nosotros queremos que se transmita la cultura, no la onda del dinero, no cobramos, Arturo quería que cobráramos para manutención, pero hasta hoy no lo hacemos, muy pocas cosas no nos cuestan, todo nos cuesta, yo he estado un poco en contra de eso, lo hacemos para que se sientan como en su casa, por eso es Casa-Club”.

En la casa han tocado bandas nacionales como Sin Solución, Las Rotas, el grupo argentino Expulsados, y otros de Costa Rica y Austria. Incluso los Yaps se reunieron exclusivamente para inaugurar el lugar. Más de 50 bandas han tocado ahí.

“El punk no ha muerto, es constante la afluencia de los colectivos cada semana en el Chopo, el punk es y siempre ha sido un ritmo más underground, y qué bueno porque si fuera de moda, caeríamos en lo absurdo, lo que caracteriza al punk es la actitud”, subrayó.

El 4 de febrero de 1976 salió al mercado el primer disco de Ramones y de ahí surgieron muchos más. La Casa-Club ha reunido 214 tributos en todos los géneros, blues, bossa nova y hasta música para bebés.

De manera oficial existen tres museos dedicados Ramones, uno en Alemania (Berlín), otro más en Brasil y el de México (Ecatepec).

Dónde

Morelos Mz 2, LT 27 colonia Piedra Grande Ecatepec de Morelos. Correo de contacto [email protected]

