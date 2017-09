"Estoy donde estoy por terco": Demian Bichir

Demian Bichir asegura que su terquedad y años de picar piedra lo han llevado al lugar que ocupa actualmente en su carrera como actor.

Con una nominación al Oscar, diversos reconocimientos internacionales y nacionales, Demian se consolida cada vez más en un difícil territorio como lo es Hollywood, pero aún así mantiene los pies sobre la tierra.

Demian Bichir está en México para hablar de “Los 8 más odiados”, del polémico cineasta Quentin Tarantino, quien hasta hace unos días se dijo que vendría también a esta capital para la promoción del largometraje que se estrena hoy en salas mexicanas.

“Lo que vivo es el resultado de muchos años de picar piedra y de luchar duro, creo que estoy donde estoy por terco, es muy difícil que me rinda, seguramente es lo que aprendimos de mis padres”, dijo a Notimex.

“Me siento muy contento y tranquilo, estoy envejeciendo por eso tal vez estoy más sereno y al mismo tiempo me siento más fuerte que cuando tenía 25 años, tal vez porque siempre estoy activo”, comentó el actor.

En esta etapa de su existencia, el artista mexicano nominado al premio Oscar en el 2012 por su trabajo en “A Better life”, valora cada oportunidad actoral pero sobre todo de aprendizaje, como lo hizo ahora al lado de Quentin Tarantino, quien lo llamó para intepretar a “Bob, the mexican”, en su octavo largometraje.

“Es un director muy cariñoso, quiere mucho a sus actores, a todo su equipo. Él sólo da lo que espera de todo el mundo, que es absolutamente todo y así es como debería ser”.

Agregó que Tarantino fue generoso desde el principio, “uno no podía correr ningún tipo de riesgo como actor si no tienes un director valiente, atrevido, que te permite correr esos riesgos”, añadió.

“Además, corre contigo al parejo, no te deja abandonado, cree en ti y por eso te ha convocado y se supone que todos estamos listos para resolver cualquier problema”, señaló Bichir.

El ganador del Ariel en 1995 por la cinta “Hasta morir” y quien compartió experiencias al lado de figuras como Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Tim Roth, Michael Madsen o Bruce Dern, quienes forman parte de “Los 8 más odiados”, resaltó la labor de cada uno de los miembros del equipo que Tarantino convocó para esta cinta que mañana llega a la cartelera mexicana.

“Él siempre tiene a los mejores actores, son repartos espectaculares, muchos de ellos son figuras que yo he admirado toda mi vida y luego Bob Richardson en la fotografía, que es otra leyenda en la cinematografía mundial.

También Courtney Hoffman que hace un trabajo fabuloso en el diseño de vestuario, ayudó a terminar de construir los personajes: “Todo lo que ella generó, los elementos, las bufandas, unas chaparreras, unos guantes, cada elemento ayudó mucho, así que ha sido una enorme fortuna formar parte de este equipo”, dijo.

Demian, quien inició su carrera en el teatro de la mano de sus padres y hermanos, también destacó que a pesar de estar buscando forjarse un camino en el cine internacional, son los proyectos los que han llegado a sus manos, pero reveló estar dispuesto a trabajar donde las buenas ideas estén.

“Una vez un director mexicano se ofendió porque me llamó para audicionar y no estaba en México, entonces le mandé películas mías. Luego viene alguien como Tarantino que sin preguntar se tira un clavado a las cosas que has hecho y después de eso me hizo la oferta y es grandioso, entonces hay proyectos que luchas muchísimo para conseguirlos y hay otros que vienen a ti por si solos.

“Yo siempre estoy dispuesto a pelear por un buen proyecto, el problema no es geográfico, yo puedo ir a China si hay alguno que me guste; acabo de filmar en México muy felizmente una nueva película y así es como es, pero uno va a donde lo quieren”, aseguró.

El actor también se prepara para debutar como director, con “Refugio”, cinta que busca distribución y salida a través de festivales.

“Esta nueva etapa de escribir, dirigir y armar un proyecto, ha resultado maravilloso, es algo que quiero repetir, sabía que me iba a gustar, que iba a ser fácil pero no pensé qué tanto, entonces lo voy a seguir haciendo”, agregó.