Hija de Michael Jackson reconoce que es alcohólica a los 17 años

Tras ser hospitalizada por intento de suicidio hace varios años, Paris Jackson, la hija de Michael Jackson, aceptó que asiste a sesiones de Alcohólicos Anónimos (AA), al responder a las críticas en su cuenta de la red social Instagram.

“Es muy molesto que quieran que esté sentada todo el día para esperar sus comentarios positivos o negativos que me dejan”, reclamó la joven de 17 años.

“No voy a ser como mi padre al que le destruyeron la vida, porque le criticaban todo. Las expectativas para mi papá eran ridículas cuando él no les debía nada y, sin embargo, era despedazado a diario. No voy a esperar que eso me ocurra a mí”, advirtió.

“En la actualidad asisto a mis sesiones de Alcohólicos Anónimos y por eso no voy a perder mi tiempo a esperar que sólo me estén criticando”, escribió Paris.

Sin que se precisara cuál fue el detonante del enfado de la hija del llamado “Rey del pop” (fallecido en 2009), Paris aseveró que está de pie por sí misma.

En 2013, la joven fue ingresada a un centro de rehabilitación en Utah luego de que intentara suicidarse.

Michael Jackson además fue padre de Prince, de 18 años, cuya madre -al igual que de Paris- es Debbie Rowe. El cantante también fue papá de Blanket, de 13 años, cuya madre no ha sido identificada.