Fotos: 5 sexis nietas de grandes genios de la Historia

En esta generación de “hijos de”, muchos inevitablemente obtienen fama debido a su apellido. Pocos logran forjarse una carrera por sí mismos, pero sin duda, otros se hacen famosos por sus genes, como por lo que hicieron sus antepasados por ellos.

Ultimamente, destacan varias famosas que son nietas de personas que cambiaron el mundo y que son activa parte de la farándula.

1. Phoebe Dahl

Nieta del escritor más importante de literatura infantil del siglo XX, Roald Dahl. Este fue autor de libros como “Matilda” y “Charlie y la Fábrica de Chocolate”. Ella es diseñadora y estuvo comprometida con la actriz de “Orange is the New Black”, Ruby Rose.

2. Dree y Langley Fox Hemingway

Bisnietas de uno de los más importantes escritores del siglo XX, Ernest Hemingway, quien ganó el Nobel de Literatura en 1953 y que tiene clásicos inmortales como “El viejo y el mar” y “Por quien doblan las campanas”.



Hemingway se suicidó pegándose un tiro en 1962, así como su padre y hermano menor. Su nieta Margaux Hemingway, modelo reconocida, lo hizo con una sobredosis de barbitúricos. La hermana de esta, Mariel, tuvo dos hijas que son este par de modelos que comienzan su carrera en el mundo de la moda. Dree ya ha sido Playmate y ha posado para varias firmas.

3. Oona Chaplin

Nieta del director, actor y productor Charles Chaplin, hija a su vez de la importante actriz Geraldine Chaplin, fruto del último matrimonio del genio con la joven Oona O’ Neill. Es recordada por su papel en “Game of Thrones”, donde la asesinan violentamente en la tercera temporada. Es políglota y ha estudiado danza y teatro. Está activa desde 2010.

4. Martha Freud

Tataranieta del padre del psicoanálisis, el austríaco Sigmund Freud. Vive en Londres y estudia diseño de interiores. Es nieta de Clement Freud, a su vez nieto del gran psiquiatra y también hermano del famoso pintor Lucien Freud.

5. Blake Hazard

Blake es bisnieta de uno de los genios literarios más importantes del siglo pasado, el escritor F. Scott Fitzgerald, creador de la obra que reflejó el espíritu de los años 20, “El Gran Gatsby” (y quien fue interpretado por Tom Hiddleston en “Medianoche en París”). Blake es música, ama correr en maratones y se graduó de Harvard.

