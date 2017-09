Iñárritu vence con "The Revenant", gana premio del Sindicato de Directores

Publicidad







El mexicano Alejandro González Iñárritu recibió el premio al mejor realizador por su trabajo en “Revenant: El renacido” en la 68 edición de los premios del Sindicato de Directores de Hollywood (DGA, por sus siglas en inglés).

El cineasta repitió galardón ya que el año pasado también obtuvo el premio a mejor dirección por su labor en el largometraje “Birdman”.



Iñárritu, que invitó a todo su equipo al escenario para recoger el galardón, afirmó que no esperaba ganar este premio y dijo que se sentía como “un ciervo” que ha sido “paralizado” por un “flash”, informó el medio especializado Deadline.

“Cuando volví aquí como nominado, había más de 120 mexicanos en la cocina sirviendo comida y esta es la mejor fiesta que he tenido. Viva México. Ésta no es para nada la gente que Donald Trump ha descrito, dejen que se los diga”, señaló Iñárritu.

“Este abrazo va para toda la comunidad de América Latina. Su recibimiento me hace sentirme orgulloso y feliz”, apuntó también el director, quien además dedicó agradecimientos a su familia y recordó muy especialmente a su padre, ya fallecido.

González Iñárritu competía en el apartado de mejor director, la categoría reina de los premios DGA, contra Tom McCarthy (“Spotlight”), Adam McKay (“The Big Short”), George Miller (“Mad Max: Fury Road”) y Ridley Scott (“The Martian”).

La de “The Revenant” era la cuarta nominación en los premios DGA en la carrera de Iñárritu, ya que a su reconocimiento por “Birdman” se debe añadir su candidatura en 2006 por “Babel” así como el reconocimiento que obtuvo en 2012 al mejor director de un anuncio de televisión por “Best Job”.

“The Revenant” continúa con paso firme su camino hacia los Óscar, donde parte como favorita al tener doce nominaciones y a los que llegará tras recibir en enero tres Globos de Oro a mejor película de drama, mejor director y mejor actor (Leonardo DiCaprio).

Los galardones del Sindicato de Directores suelen ser un buen termómetro dentro de la temporada de premios para calibrar lo que pueda suceder en los Óscar, que se entregarán el próximo 28 de febrero en Los Ángeles.

En los últimos diez años, todos los que ganaron el galardón al mejor director en los premios DGA repitieron a continuación en la misma categoría de los Óscar, con el año 2013 como excepción, cuando Ben Affleck ganó por “Argo” en los reconocimientos del Sindicato de Directores pero fue Ang Lee quien se llevó el gato al agua en los Óscar por “Life of Pi”.

Por otro lado, en el apartado de mejor director debutante de una película, una nueva categoría creada este año en los premios DGA, estaba nominado el cineasta brasileño Fernando Coimbra, por su trabajo en el filme “A Wolf At The Door”, pero no pudo llevarse el galardón ya que el ganador fue Alex Garland por “Ex Machina”.

El tercer representante latino de la noche, el argentino Juan Cabral, también se fue de vacío al no vencer en la categoría de mejor dirección en un anuncio, a la que estaba nominado por su trabajo para Ikea.

Por último, el realizador estadounidense Matthew Heineman recibió el premio a mejor director por un documental gracias a su largometraje “Cartel Land”, que relata el fenómeno de los movimientos ciudadanos armados contra los carteles de la droga en Estados Unidos y México.

