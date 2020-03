Lo que te depara esta semana, según Mhoni Vidente

Aries | Mar. 21 – Abr. 20

​Semana de estar con mucho trabajo o compromisos de juntas con tus jefes para una supervisión, recuerda que tú eres el líder y siempre es muy importante tu opinión. En estos días tendrás tres golpes de suerte, uno relacionado con la firma o el contrato con una empresa muy importante para darte un gran compromiso o puesto, otro golpe de suerte está relacionado al dinero o negocios fáciles que tus números serán 09, 13, 21, y tercer golpe de suerte que será en el amor tendrás a tener un compromiso firme o hablas de vivir con tu pareja. Amigos de Aries serán unos días de estar en plenitud, sólo cuídate de las malas energías de tus amistades o trata de ser más discreto con tus logros, no todo mundo te quiere bien. Tendrás que hacer el pago de tu seguro del coche, trámites del seguro social, haces algunas mejoras a tu casa, te vas de viaje en esta semana. Tu mejor día será el 11 que tenderás a tener mucha ayuda espiritual. Te invita a salir alguien del signo de Leo o Escorpión. Vienen trámites en la escuela o diplomados. Tus colores, el rojo y amarillo. Ten cuidado con tu dinero o trata de no prestar.

Tauro | Abr. 21 – May. 21

Días de controlar tu temperamento o no sentirte agredido por las opiniones de tus amigos o familiares, recuerda que ellos sólo quieren el bien para ti. Trámites de un trabajo nuevo y será de jefe o coordinación, te lo proponen ahí mismo en tu trabajo. Ten cuidado con andar con dos amores o de salir a escondidas con tu ex pareja te van a descubrir, son tiempos de tener una relación estable y vivir en paz. Te compras un carro nuevo o mandas arreglar el tuyo. Te buscan familiares del exterior para salir de viaje o preparar tus vacaciones. No tengas miedo a los retos que tu carácter y tu decisión hace que tengas siempre triunfos. Eres el mejor amigo en cuestiones de ayudar pero eso a veces te trae problemas con las demás personas así que ten cuidado a quien ayudas. Tendrás un golpe de suerte en los días 10 y 13 que serán muy buenos para ti. Te llega un amor incondicional o seguirás con tu pareja actual, te pones a dieta o trata de no tomar pastillas que eso siempre te hace sentir mal. Del zodiaco eres el más ingenioso y eso hace que tengas en mente cómo hacer dinero o poner negocio. Cuídate de problemas de dolores de huesos o trata de hacer ejercicio. No pierdas tu celular y trata de ser más precavido. Compras muebles para tu casa, tramitas tu residencia o visa extranjera. Tus números de la suerte 03, 21, 65; tu color, el verde.

Géminis | May. 22 – Jun. 20

Días de estar muy alegre y sentirte pleno con tu vida, esta semana vendrán a ti dos golpes de suerte, el primero relacionado a cuestiones de trabajo o por fin sentirás que te sonríe la suerte, y el otro golpe de suerte será relacionado en cuestiones de amores nuevos o de un compromiso firme. En estos días regresará un amor que se fue y ahora sí es para quedarse. Trámites de escuela o de hacer pagos de última hora. Cuídate de los problemas de nervios o trata de no pensar de más y salirte a hacer ejercicio. Eres el gemelo del zodiaco y eso hace que tu personalidad sea más fuerte que los demás, por eso a veces te tienen miedo y no te dan consejos. Intenta quitar esa careta de desconfiado y aprende a entender a los demás. Recibes a familiares de visita, festejas una boda o cumpleaños familiares, serás padre nuevamente, tendrás que arreglar tu casa o cuarto. Sacas tus papeles de migración. Tus números de la suerte son 04, 33, 98; tu color, el blanco.

Cáncer | Jun. 21 – Jul. 22

Semana de estar ya con los últimos detalles de tu negocio o trabajo nuevo, recuerda amigo de cáncer que tenderás a tener muy buena suerte en todo lo relacionado en cuestiones de dinero por préstamos o créditos. Estos días te van a dominar por completo todo el año así ponte las pilas y trata de resolver y emprender todo lo relacionado a comercio o publicidad. Ten cuidado con las pérdidas o robos o sé más precavido. Te cambias el look o te pones a dieta. Trámites de papelería en tu escuela o pagas las materias que debías. Vas a visitar a tu familia o sabrás del embarazo de una hermana. Tendrás un golpe de suerte el día 13 con los números 03, 22, 87. Te llega una invitación para una boda o bautizo. En el amor seguirás buscando a la persona ideal o hablarás de estar saliendo con alguien de Capricornio o Libra que serán parejas ideales en estos días. Sales de viaje por cuestiones de un compromiso de trabajo. Te llega un dinero extra por la venta de un carro o casa. Estudias un diplomado en leyes o idiomas; tu color el café o blanco.

Leo | Jul. 23 – Ago. 22

Una semana de comenzar de nuevo y sentir que ya dejas el pasado atrás. Recuerda que tu signo es muy determinante en tus relaciones de trabajo y más en cuestiones amorosas, así que serán unos días de poner en orden toda tu vida. Tenderás a tener tres golpes de suerte en estos días y uno se te dará el día 08 en cuestiones de negocio nuevo o una entrevista de trabajo que sí se te va a dar. El otro golpe de suerte será en las apuestas o juegos de azar con los números 03, 21, 99; y el tercer golpe de suerte será en el amor ya que conocerás a una persona del signo de Libra o Piscis que será amor a primera vista, te sentirás de lo mejor. A los que ya tienen pareja o casados les viene una semana muy plena en el amor y ya planean salir de vacaciones. Cuidado con tus problemas de infecciones de piel o uñas trata de ir con tu médico. Te piden prestado y será un familiar. Te compras ropa para un fiesta, realizas varios cambios en tu escuela o decides cambiar de carrera. Cuídate mucho de una mujer en tu trabajo que te está haciendo brujería, quieren que te corran. Te busca un amor del pasado pero eso ya quedó atrás, es mejor cerrar círculos; tu color, el amarillo.

Virgo | Ago. 23 – Sept. 22

Es tiempo de correr y no parar en cuestiones de trabajo o de poner un negocio, serán días buenísimos para hacer cambios positivos a tu vida. Tendrás una comunicación con alguien muy espiritual o te ayudará a salir adelante. Vienen dos golpes de suerte en esta semana, el primero se te dará el día 10 que será en cuestiones de reconocimientos de tu trabajo o inicias un negocio nuevo que te va a ayudar a estar de lo mejor, y el otro golpe de suerte estará relacionado a los juegos de azar con los números 09, 65, 11 y serán el día 13 así que aprovecha estos días para cambiar para bien en tu vida. Trata de pagar deudas del pasado porque eso a veces no te deja avanzar. Alguien del signo de Aries o Piscis se va de tu vida o terminas una relaciona amorosa. Tenderás a conocer a personas muy importantes en un evento que te va a ayudar a estar de lo mejor. Cuidado con problemas de la garganta. Tu lema: “renovarse o morir”. Arreglas una beca o papeles de escuela. Cuídate de dolores de pierna o rodilla. Cambias de colchón o compras una recamara, ten cuidado con alguien relacionado a tu trabajo, te quiere poner una trampa trata de no platicar de más. Tu color, el verde claro.

Libra | Sept. 23 – Oct. 22

Semana de estar celebrando varios cumpleaños familiares o de tu pareja, también en estos días tendrás noticias muy buenas y sorpresas económicas o recibes un bono por tu desempeño laboral. Ten cuidado con los chismes o trata de no comentar nada en el trabajo, serán unos días de confusión laboral. Eres el mejor amigo y siempre estás dispuesto ayudar a los demás y eso hace que tengas un contacto más fuerte con lo espiritual, en el amor seguirás con tu pareja actual y a veces sientes que no te comprende recuerda que tu signo es muy sentimental y toma las cosas muy a pecho. Sé más tranquilo. Recuerda que se vale pedir perdón y así usa esa palabra esta semana. Tendrás un golpe de suerte en cuestiones de amores nuevos o conocer personas muy afines a ti y serán del signo de Acuario o Aries y que muy pronto hablarás de un compromiso formal. Recibes varios regalos el día 13 ó 14 de esta semana, también preparas papeles de gobierno o hacienda. Ya no dudes en tu vida, trata de ser más seguro en todo lo que realices. Tus números de la suerte son el 02, 77, 81, trata de aprender muy bien todo en la escuela y no distraerte tanto. Tu color, el rojo. Cuidado con la pasión con personas prohibidas.

Escorpión | Oct. 23 – Nov. 21

Semana de cambiar tu vida por completo y acabar con la monotonía, recuerda que tu signo es muy fuerte y a veces tu sólo te saboteas y caes en una depresión sin razón, así que a darle más fuerza a esos cambios positivos. Trata de aprender a ser feliz, eres el mejor en cuestiones de diálogos o relaciones públicas así que trata de poner un curso o diplomado en esa materia. Terminas de organizar tu papelería o currículum, intenta tenerlo en orden porque te va a venir una oportunidad mejor de trabajo en el día 11 así tendrás un golpe de dinero extra. Ten cuidado con el amor o trata que no te lastimen tanto, no te entregues tanto en el amor. siempre paso a paso en tus relaciones. Cambias el look o te pones a dieta, vas con el dentista o te haces un tratamiento en tu muelas. Suelta lo que no es tuyo y déjalo en libertad para que esas energías no obstruyan tu felicidad. Recibes un pago o te saldan una deuda. Trata de invertir en bienes raíces. Te llega una visita para un gran festejo. Tendrás otro golpe de suerte en cuestiones de apuestas o juegos de azar. Tus números 02, 11, 87. Tu color, el azul fuerte.

Sagitario | Nov. 22 – Dic. 21

Semana de recibir un dinero extra por cuestiones de algunas ventas o comisiones, días de dejar entrar esa luz del amor y por fin encuentras la persona ideal que va ser del signo de Leo o Aries que serán muy formal o recibes un anillo o reloj como regalo. Ya no hagas nada por tus amigos, a veces ellos no quieren cambiar y esa energía a veces obstruye tu bienestar así que a terminar con las amistades que no sirven y da vuelta a esa página. Por fin encuentras el sentido de tu vida con un nuevo negocio o trabajo que te llenará de mucho ánimo para salir adelante. Trata de estudiar algo relacionado a turismo o idiomas porque lo tuyo sagitario es viajar. Te busca un amor del pasado que sólo te va estar molestando, trata de ya no volver. Comienzas el reto de adelgazar y renovarte por completo, hablas con un abogado para unos trámites de un asunto importante. Compras boletos de avión o ya preparas tu viaje de vacaciones. Números de la suerte 03, 86, 55; tu color, el naranja.

Capricornio | Dic. 22 – Ene. 20

Semana muy fuerte para este signo, habrá que tomar decisiones que hagan cambiar por completo tu vida. Recuerda que tu signo es muy tajante en sus decisiones y eso a veces le causa tener problema en el futuro, así que piensa antes de actuar. En cuestiones de trabajo te ofrecen cambiarte de puesto o darte otra responsabilidad con más sueldo. Ya no te detengas en tu vida amorosa y deja los rencores y vuélvete a enamorar que estás en la semana del amor. Para ti el signo de Cáncer o Leo serán muy compatibles. Tendrás un golpe de suerte en cuestiones de un negocio nuevo que te ofrecen amigos o familiares, acéptalo te va ir de lo mejor. Cambias tu carro o compras una camioneta, cuídate de las traiciones de compañeros de trabajo o de una brujería o encantamiento de un ex pareja, trata de protegerte. Te haces una operación y todo sale bien. Tus números de la suerte 03, 76, 18; tu color, el rojo intenso. Tu meta: ya no guardar rencores o soportar energías no son tuyas.

Acuario | Ene. 21 – Feb. 18

Semana de estar muy alegre y seguirás con la fortuna de tener éxito en todo lo relacionado a tu trabajo. Recuerda que para tu signo son tiempos de crecer profesionalmente y de tener una mayor ambición en tu persona, así que esta semana se te va a dar todo lo bueno en sentido de trabajo nuevo o proyectos de negocios, sigue adelante. Te llegan regalos sorpresa o te festejas el día 11 ó 12 y serás muy feliz y divertido. No olvides que al signo de Acuario siempre le gusta juntar a sus amigos y familiares. Cuidado con los dolores de estómago o problemas de úlceras. Haces pagos de tu colegiatura o escuela, tramitas tu seguro social, te enojas con tu pareja o surgen problemas de celos, recuerda tener calma. Tenderás a salir de viaje por cuestiones de trabajo. Preparas papelería de tu título o certificado de educación. En el amor buscas regresar con una ex pareja o hablarás de estar más enamorado que nunca de alguien del signo de Virgo o Sagitario. Te llegará un golpe de suerte con los números 03, 22, 87, así que aprovecha tu buena fortuna. Trata de visitar más a tu papi o llevarlo con el doctor, anda enfermo. Ya no lo pienses más y cámbiate de casa o vete a vivir al extranjero. Tu color el gris plata.

Piscis | Feb. 19 – Mar. 20

Siete días de revisar pendientes atrasados de trabajo o sientes que ya te aburres donde estás, recuerda que a tu signo le gustan mucho las emociones fuertes y siempre quiere cambiar de lugar por signo de agua. Esta semana harás trámites de visa o pasaporte y consideras la posibilidad de irte a trabajar al extranjero. Eres muy sentimental y familiar y eso hace que todo mundo te busque para pedirte un consejo personal. Recibes un dinero extra para pagar tus deudas o haces compras para tu casa. Arreglas papeles de tu título o escuela, recuerda que lo mejor de este signo es el diseño o medicina porque siempre te quieres ver bien y sano. En el amor seguirás muy estable con tu pareja de piscis o géminis pero trata de ya no pensar lo que no es y estar en paz con tu relación sentimental. Hablas de ser padre o tener un hijo. Sigues estudiando inglés o idiomas, formas un empresa con un amigo o un taller, te compras ropa o renuevas tu look. Compras o te regalan un anillo de compromiso. Tus números de la suerte 03, 22, 76. Tendrás dos golpes de suerte uno en papelería legal o trámites que saldrás victorioso y otro en cuestiones de azar. Tu color, el azul claro.