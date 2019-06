México se encamina a la sociedad del conocimiento: Peña Nieto

Los cambios estructurales por sí solos no van a transformar a México, sino el esfuerzo de todos nosotros, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. Durante un encuentro con estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, Veracruz, el mandatario enfatizó a los alumnos que “es la participación de ustedes” la que hará cambiar al país y subrayó que las cosas no llegarán solas si no se trabaja para ello.

Tener una mejor nación, estado, comunidad, municipio y colonia depende del esfuerzo de cada uno de sus habitantes y de la participación de toda la sociedad, insistió. En ese marco destacó que los jóvenes mexicanos han demostrado que pueden ser triunfadores y los mejores en lo que se propongan, cuando son capaces de romper obstáculos y mentalidades derrotistas para llegar más allá.

Como ejemplo de ello mencionó a los ganadores de diversos concursos a nivel internacional en materias de Robótica, Mecatrónica y Sistemas, a quienes esta tarde entregó reconocimientos.

Acompañado por el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, abundó que hoy toca demostrar al mundo de lo que somos capaces los mexicanos y que las reformas no están diseñadas solo para tener un nuevo marco jurídico, sino para obtener beneficios y oportunidades de desarrollo para cada uno de sus ciudadanos.

Habló que en la actualidad el sistema tecnológico de México, que agrupa a 266 instituciones con 566 mil alumnos, es la más grande de América Latina, y que 80% de los jóvenes que asisten a esos centros educativos encuentran trabajo antes de culminar sus estudios. Peña Nieto dijo que “podríamos seguir igual”, pero que las reformas han traído nuevas condiciones para la realización personal y el logro de objetivos.

Destacó que México está transitando de ser un país maquilador a una nueva generación centrada en la sociedad del conocimiento, que crea productos de valor y que permitirá a quienes se desarrollen en ese ámbito tener mejores ingresos.

Preparamos a las nuevas generaciones en la sociedad del conocimiento para que generen productos de valor que les permitan tener mejores ingresos, innovar, aplicar sus conocimiento en el desarrollo de tecnologías y nuevos productos para beneficio de la sociedad, así como mover la economía del país.

En este contexto dijo que la reforma energética “seguro abrirá nuevos espacios de oportunidad laboral para los estudiantes e institutos tecnológicos”, quienes podrán impulsar proyectos en este sector y en las telecomunicaciones, que ahora genera mayor competencia.

En ambos hay factores de oportunidad para que los más preparados en temas de tecnología puedan insertarse en la actividad económica y desarrollar sus proyectos. Luego de entregar los reconocimientos a los estudiantes ganadores, enfatizó que durante su administración el programa de becas ne educación tecnológica pasó de 415 mil a 580 mil, además degenerar oportunidades para estudiar en el extranjero.

Nuño Mayer, a su vez, aseveró que en la presente administración la instrucción tecnológica ocupa el primer lugar en la agenda educativa. Agregó que México vive un momento histórico que pocas veces se repite al haber reformas transformadoras y que una de las más grandes es justamente la que se da en el sector educativo.

Como muestra de ello es que este año se destinarán más de mil millones de pesos para becas y habrá 50 mil millones de pesos adicionales para infraestructura, lo que permitirá que 33 mil escuelas estén en buen estado.

Tras este encuentro el presidente Peña Nieto hizo un recorrido por el taller de exhibiciones del Instituto Tecnológico, donde interactuó con 33 alumnos destacados en estos certámenes internacionales.