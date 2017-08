“Sussie 4 vive un nuevo comienzo con un gran pasado”: César Gudiño

“Sussie 4 está en un receso para hacer un nuevo material, reestructurar ideas, reestructurar todo desde abajo. Como ya no está Odín, quiero hacer el Sussie 4 que a mí me gusta, el de música moderna, de esos sonidos house, latinos, playeros, con los que la gente logró empatía con nosotros. Pienso volver a ese sonido, pero de manera actual”, así es como César Gudiño inició la charla con Publimetro al hablar de los casi tres años de ausencia de Sussie 4 en Monterrey, la ciudad que más han visitado en su carrera.

Y es que, desde julio del año pasado, se desataron una serie de desacuerdos entre César y Odín Parada como fundadores de la banda tapatía, que llevó a ambos artistas a una separación laboral

“Sí, ya es una separación definitiva y oficial. Odín y yo empezamos a tener desacuerdos, nos dimos cuenta que ya no éramos los mismos de hace 16 años. De repente Odín se cansó de tener este proyecto por tantos años, tenía la inquietud de hacer cosas diferentes y él ya no quiso estar en el grupo. Al momento que se entera que yo quiero seguir, me dio una negativa rotunda, la cual yo no comprendía, porque el que quería ya no estar en el grupo era él, no yo. Pero él quería terminar a Sussie 4 y terminarlo para siempre, que no existiera más. Pero ésta ha sido mi pasión durante casi 17 años, yo no podía hacer lo mismo que él”.

Sin embargo, tras esta explicación, César aclaró que se acabó la relación profesional, pero no el grupo. Sussie 4 cambiará de alineación y de concepto.

“Ya no somos un dueto, pero en vivo traeré una banda que ahora está conformada por músicos que ya habían estado en Sussie 4 desde el principio, como Yuri González, Picho Torres, el regio Richie Caballero y en las vocales la venezolana Cecy Torres. Ya no será un dueto, yo no he pensado suplantar a Odín. El grupo tendrá una personalidad nueva y espero que la gente poco a poco lo vaya asimilando y lo vaya aceptando de esa forma”, expresó Gudiño.

Durante casi dos décadas, Sussie 4 se ha caracterizado por trabajar totalmente ajeno a cualquier escándalo o polémica, por lo que César confiesa sentir pena por esta situación.

“Sí, me da mucha pena que esto se haya expuesto de esa forma, porque no era la manera de hacerlo y la gente no tiene por qué saber los problemas maritales”, declaró entre risas.

Para evitar que la polémica crezca, el tecladista aclara que él tiene los derechos de la banda electrónica, por lo que puede continuar con el proyecto sin ningún problema.

“Todo está de forma legal de mi lado, yo tengo el nombre. El nombre era de los dos, pero él ya no lo quiso”, dijo.

Sussie 4 ya trabaja en su próxima producción discográfica, en la que ya se escucharán los cambios y la renovación que traerán el festival Pa’l Norte el 16 de abril.

“Claro, en el Pa’l Norte vamos a presentar el track nuevo, que yo pienso lanzar a principios de marzo. Vamos a llegar listos para presentarles el nuevo proyecto en vivo, porque esa es la magia del grupo, el en vivo es lo que nos hace entrar en comunión con la gente”, concluyó.