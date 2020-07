¡Mi dulce niña! Así ha cambiado PeeWee con los años

Hoy es un dia bendecido para mi. Han sido tantas cosas que no me alcanzan las palabras para agradecer y comprender lo que esta pasando en el dia 1 de “Con tus besos”. Agradezco como siempre a [email protected] las PeeWeenas y PeeWeenos que han estado conmigo en este tiempo. A los medios de comunicacion que nunca me han dejado solo, a mi equipo de trabajo y la familia que han sido clave para que esto suceda. Estoy con fuerza y recargado. Y desde el estudio la foto para que vean que ya estoy montando el show

