FOTOS: Daniela Luján reaparece con casi ¡10 kilos menos!

Publicidad





























🙊🙈🙉😀 @alan_da_silva @luiz_guillen @osoramah graciaaas! A video posted by Daniela Luján (@lalujans) on Jan 29, 2016 at 12:08pm PST

Hace unos días la actriz Daniela Luján sorprendió a sus seguidores en redes sociales con su increíble cambio de look; aunque, la transformación no sólo se debe al color y largo de su cabello.

¿Se operó? Daniela Luján sorprende con increíble cambio de look

Esta vez, la intérprete que se diera a conocer por el personaje de Luz Clarita en los años 90, contó a la revista TVNotas el régimen alimenticio y la ardúa rutina de ejercicio a los que tuvo que someterse para perder nueve kilos.

La protagonista del musical Carrie y de la obra Una familia de 10, dijo que desde hace unos meses comenzó a comer de manera más saludable y hacer ejercicio con un asesor.

Daniela advirtió a la publicación que ahora se siente más segura y sensual que nunca, pues aparte de participar en la obra Una familia de 10, a partir de marzo protagonizará el musical Carrie .

“Quería que vieran a una Daniela más madura, más mujer, segura, independiente, sensual, pero que no descuida su lado actoral, que siempre ha sido mi prioridad, y lo cumplí”, dijo Luján.

Con el sorprendente cambio, hubo quienes halagaron a la actriz y otros que le cuestionaron si se había realizado alguna cirugía estética, ya que su nariz luce más afilada, por lo que ella declaró:

“Está padre que empiecen a especular, pero lo logré sin cirugías. Bajé nueve kilos, cambié mi maquillaje, y soy una chica normal, que no busca el estereotipo de todas. Hace 10 años me operé la nariz, pero sufrí tanto con la recuperación, que no lo volvería a hacer. Me siento bonita, y este cambio es todo lo que me haré”.

RECOMENDAMOS

¿Estrena nariz? ¿Mauricio Clark regresó con cambios en su rostro?

Ivonne Montero saca su lado sexy haciendo table-dance para el cine