Los errores que debes evitar en San Valentín

Se acerca la fecha más romántica del año, y para quienes tienen pareja o simplemente desean dar un detalle a esa persona especial, existen una serie de recomendaciones que Piggo, la plataforma de ahorro e inversión de GBM, da para no tener descalabros financieros este 14 de febrero.

Tirar la casa por la ventana

Demostrarle tu amor a alguien no implica que debas gastar una fortuna en chocolates, muñecos, globos y tarjetas. Antes de sacar la cartera o sobregirar tu tarjeta de crédito, piensa bien en qué vas a regalar y no mueras de amor -o deudas- en el intento.

Competir

Si el año pasado te obsequiaron un PlayStation4 y tú sólo diste un pequeño detalle, tómalo con calma. Es común que en estas ocasiones intentemos compensar o corresponder un regalo, sobre todo si éste fue algo costoso, por lo que nos sentimos comprometidos. Recuerda que puedes sorprender a esa persona especial sin gastar una fortuna, así que no te sientas presionado, cada quien da en la medida de sus posibilidades y como se siente. Sé ecuánime.

No hacer reservaciones

Tener una comida o una cena ideal dependen de varios factores, como tener una buena compañía y un presupuesto. Pero lo que no debe faltar en estas fechas es, sin duda, una reservación. Si no quieres pasar una hora esperando en la puerta y tener malos servicios y experiencia, toma el teléfono y aparta una mesa en tu restaurante favorito.

Haz un presupuesto

¿Para todo hay que hacer un presupuesto? Sí, éste documento es el rey de las finanzas, pues se trata de la planeación que tienes en papel para conocer tu capacidad de pago y cuáles son tus gastos fijos. Recuerda que cualquier erogación fuera de tu presupuesto implica usar un dinero que estaba destinado para otra cosa, así que para comprar el regalo haz los ajustes pertinentes y lúcete.

Tarjetazo

Cuando no se tiene un presupuesto para los regalos de San Valentín, es muy común que las personas den el conocido tarjetazo, sin embargo, antes de dejarte llevar por la emoción del momento, piensa si vale la pena arriesgar tus finanzas. Siempre puedes hallar otra alternativa.

Comprar de último momento

Vas por la calle y todo son flores y globos de corazón. En algunas ocasiones sucede que tú ya tienes el regalo, pero con toda la expectativa que se genera en las tiendas empiezas a sentirte paranoico y a pensar que no es suficiente, por lo que muchos terminan gastando más de lo que tenían pensado, pues los obsequios subren un 15% cuando está más cerca la celebración. Sé precavido y recuerda que aún estás a tiempo para comprar tu regalo y aprovechar las ofertas de esta temporada.

No dejes morir la creatividad

Para hacer un gran regalo no necesitas gastar una fortuna, basta con tomarte algunos minutos y pensar algo increíble. Los detalles, y más en estas fechas, nunca pasan de moda. Si no tienes capital para invertir en un obsequio, piensa en alternativas como un pastel o galletas horneadas por ti, una cena romántica con velas en tu balcón o un concierto privado con la música favorita de ambos. Lo importante es que esa persona note lo especial que es para ti.