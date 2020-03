Kany García: Así ha cambiado la cantante durante su carrera

Publicidad

































Todo mi cariño para ti @kanygarcia. Celebro tu libertad. Gracias por tu honestidad. Que viva el amor! #lgbt — Ricky Martin (@ricky_martin) febrero 13, 2016

Era un rumor que la rodeó desde el inicio de su carrera, sin embargo su matrimonio con el guitarrista Carlos Padial dejó fuera la la posibilidad de que Kany García fuera homosexual.

Sin embargo al terminar su matrimonio el rumor volvió a surgir y esta vez la cantante confesó su preferencias sexuales y dio a conocer la relación que mantiene con su entrenadora Jocelyn Troche, con quien aparece en la imagen que acompañó con este mensaje:

“Que momento tan perfecto para abrir mi corazón y mostrarme tal cual soy siendo el fin de semana de enamorados. El amor siempre triunfa, siempre libera y siempre transforma. Hoy quiero dejar mis miedos a un lado y encarar mi verdad. Es así q les comparto una foto bien especial con esta mujer extraordinaria que me ha robado el corazón, que me hace feliz y que suma a mi vida. Porque creo que lo bueno no se esconde sino que se comparte. Porque si algo no sufre de pecado es el amor y porque al final del camino quiero mirarme de frente y abrazarme sabiendo que en mi vida siempre me fui fiel. Es así que les comparto mi plenitud. Cuando se habla con amor y con verdad solo cosas buenas pueden pasar”.

De inmediato varios famosos reaccionar y la apoyaron, entre ellos Ricky Martin.

La cantautora de “Mi amigo en el baño” se casó en diciembre de 2010 después de siete años de relación con el músico Carlos Padial, que formó parte de su banda. Sin embargo anunciaron su divorcio en septiembre de 2013.

Así se vía el día de su boda. Además en la galería podrán ver el antes y después de Kany García.