Los tatuajes de los famosos... descubran qué tienen marcado en la piel

Recientemente los paparazzi descubrieron tres nuevos tatuajes en la espalda de Angelina Jolie mientras filmaba “First they killed my father” (nueva película para Netflix).

Según la revista “People“, estos nuevos grabados en su espalda, son bendiciones budistas que representan la paz.

Sin embargo, ella no es la única famosa que porta orgullosa sus tatuajes. Los invitamos a descubrir qué otros famosos son los dueños de las siguientes figuras indelebles en su piel.

En la galería podrán conocer algunos extraños tatuajes inspirados en famosos.