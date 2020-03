Publicidad







@GloriaTrevi arena ciudad de mexico ?? MrTrevi pic.twitter.com/XwBrrP6ygf — Reina Glow Brasil (@ReinaGlowBrasil) febrero 14, 2016

Casa llena y gran concierto de @GloriaTrevi en la Arena Ciudad de México. pic.twitter.com/TSriQJ9Wfq — Rocìo Maldonado (@Chiomaldonado) febrero 14, 2016

La cantante regiomontana Gloria Trevi cautivó a sus fanáticos durante el concierto dedicado al amor que la regiomontana ofreció en la Arena Ciudad de México la noche del 13 de febrero de 2016 como parte de la gira “El amor Tour”. La cantante fue sorprendida por su público, al celebrarle por anticipado su cumpleaños, que en coro le entonó “Las mañanitas”, mientras la intérprete observaba feliz las muestra de cariño.

“Gracias, ante estas muestras de amor recordé que el Papa Francisco está en la ciudad y me dijeron que dio una misa hermosa en la que hizo un derroche de amor, que es lo que debemos de dar”, apuntó Trevi, quien durante la primera parte de su concierto estuvo caracterizada comor el personaje de Mister Trevi.

Un romántico y energético concierto brindó la anfitriona, el cual dedico al Día del Amor y la Amistad, y de esta forma le pidió a su público vivir intensamente cada momento.

“Cama y mesa” y “Como yo te amo” fueron los temas con los que dio la bienvenida Mister Trevi, quien se autodefinió como el hombre perfecto, porque surgió de la imaginación de una mujer. “México, Distrito Federal, esta noche yo soy tu hombre, yo soy el que dará la cara por ti, pero también ésta noche en vísperas del 14 febrero, soy el que te va a seducir, yo soy tu Mister Trevi”, dijo.

Así, la cantante siguió conquistando a su público con un concierto teatralizado, donde sus temas enmarcaron historias de amor y desamor, provocando la euforia y más cuando la anfitriona, realizaba movimientos muy sensuales.

Con un popurrí de temas como “Un día más”, “Ángel de la guarda”, Trevi seguía compartiendo su divertida forma de ver el amor. “Pruébamelo”, “Ahora quién”, “Ese hombre es malo”, “El amor después del amor” cerraron la primera parte de su espectáculo y así Mister Trevi se fue.

Tras unos minutos de desaparecer del escenario nuevamente Trevi regresó luciendo un entallado vestido de noche, con el que dejó ver su escultural cuerpo. “I will survive”, “Todos me miran”, “Tu y yo”, “No querías lastimarme”, “Me siento tan sola” fueron parte del repertorio de la cantautora, quien ante el gran cariño de su público, no pudo evitar llorar de la felicidad.

“Desahogo”, “Hoy me iré de casa”, “Cinco minutos”, “La primera vez”, un popurrí y “Vestida de azúcar”, daban por terminado el concierto; sin embargo, en esta velada previa al Día del Amor, Trevi regaló algunos temas a su eufórico público, no sin antes recordar que regresará al recinto el 16 de julio de 2016.