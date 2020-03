Publicidad







Este disco tiene momentos muy oscuros y otros de mucha luz. Para mi era importante poner ambas caras. https://t.co/XhXozKbH2F — Natalia Lafourcade (@lafourcade) febrero 9, 2016

Buenos días, amigos. Hoy les comparto cuál es #MiLugarFavorito para cantar. ¿Cuál es el suyo?https://t.co/Kov1gQ0lDV — Natalia Lafourcade (@lafourcade) enero 21, 2016

La cantante mexicana Natalia Lafourcade ganó el Grammy al mejor álbum de rock, música urbana o alternativa latina por su trabajo “Hasta la raíz”. El premio, entregado por la Academia de la Grabación de Estados Unidos, fue anunciado en la ceremonia donde se reparte la mayoría de los galardones y que no se transmite por televisión.

Lafourcade empató como triunfadora en dicha categoría con el cubano Pitbull, que participaba con el álbum “Dale”. Natalia no acudió a la entrega de premios debido a algunos problemas de salud que le impiden viajar.

“Uno dice ‘a ver si se lo lleva Hasta la raíz’. Pero si no se lo lleva, no pasa nada tampoco. Me encanta que esté nominado el disco de Monsieur Periné, que me acompañó todo el año pasado y el disco de Bomba Estéreo lo escucho muchísimo. Son artistas que quiero, que admiro, y que digo ‘ojalá que ganen también’. Les deseo lo mejor”, expresó Natalia Lafourcade a Publimetro en los días previos a la entrega de los Grammy.

En noviembre de 2015, Natalia también recibió 5 premios Latin Grammy por “Hasta la raíz”, incluyendo grabación del año y canción del año.

Otros latinos galardonados durante la llamada “Premiere” de los Grammy fueron Los Tigres del Norte (mejor álbum regional mexicano por “Realidades”), el puertorriqueño Ricky Martin (mejor álbum de pop latino por “A quien quiera escuchar”) y el panameño Rubén Blades (mejor álbum tropical por “Son de Panamá”).