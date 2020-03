Humberto Busto o cómo ser la versión ebria de Francisco I. Madero en TV

Publicidad





​ Una de las mayores apuestas de la temporada para Comedy Central es el programa ” Drunk History “, que recrea momentos históricos desde la visión de un narrador ebrio y representados por actores que intentan mantener la seriedad a pesar de las incoherencias que puedan surgir en el relato.

Cada episodio incluye tres historias. El actor Humberto Busto interpreta a Francisco I. Madero en el segundo capítulo y charlando con Publimetro puso al descubierto los puntos que, desde antes de este proyecto, lo vinculaban al personaje, a los dramas de la vida y a la comedia inspirada por el alcohol.

¿Qué es lo que te hizo decir que sí a un proyecto tan arriesgado pero tan divertido como “Drunk History”?

– “Fuera de ‘Los héroes del norte’, todos los proyectos a los que estoy vinculado siempre son muy dramáticos o serios. A pesar de que tengo un buen sentido del humor, considero que la vida es bastante trágica; así que cuando alguien me invita a hacer algo con comedia, lo uso para tomarme las cosas menos en serio, porque todo me lo tomo demasiado a pecho. Hay muchas anécdotas en la Historia de este país que funcionan y se le puede sacar mucho jugo a esta idea, creo que ‘Drunk History’ puede jalar en México, precisamente porque nos acabamos riendo de lo que no sabemos, e incluso nos reímos de lo que sabemos pero no queremos saber”.

Además, al “faltarle al respeto” a la Historia así, hay un poco de chisme y jiribilla, ¿no crees?

– “Trae chisme y también trae el rollo de los mexicanos de agarrar la borrachera y creer que somos los más chingones para contar cualquier cosa, y claro que cuando estás mezcaleado todo lo que dices es 100% cierto, lo juras, lo vives, lo sientes. Al otro día te das cuenta de que lo que dijiste no estaba muy apegado a la realidad. Yo soy mezcalero, pero ahora estoy en rehab y llevo tres meses sin tomar una sola gota de alcohol. Soy actor; si me das material para poder fantasear y luego le pones mezcales (ríe)… terminé metido en aventuras muy peculiares, sobre todo cuando era más chavo, porque se me iba la hebra e inventaba cosas. Mi personaje en ‘Los héroes del norte’, ‘Apolinar’, era súper borracho y ahí me volví igual que él; soy un actor muy vivencial (ríe, pero a carcajadas)”.

Hablando de cosas inventadas, dicen que a Madero le hablaban los espíritus, ¿conocías otros mitos sobre él antes de “Drunk History”?

– “Decían que se le aparecía Benito Juárez y por eso firmaba con otro nombre todos los escritos. Creo que también se le aparecía José María Morelos y Pavón. Se dedicaba a la homeopatía, según algunas fuentes, e iba de pueblo en pueblo ayudando a la gente y probando sus remedios homeopáticos”.

Suena a que eres fan de Madero…

– “La verdad es que el personaje de Madero me encanta. Ya (Felipe) Cazals me había invitado a hacerlo en ‘Ciudadano Buelna’, pero desde que soy chamaco he tenido la idea de hacer una película sobre él. Ya hice lo de Cazals, luego me invitaron a hacer esto que es en tono de comedia, y también haré una serie de terror donde uno de los capítulos es sobre espíritus y es por Madero. Está chistoso, ya es el destino. Lo que me parece interesante de Madero es que sí es un personaje muy complejo y con anécdotas muy peculiares, que pueden ser ciertas o no, y que determinaron su comportamiento, sus acciones, sus decisiones”.

¿Volverías a interpretarlo para otro proyecto?

– “Yo sí tengo un firme interés por desarrollar una historia 100% realista de todos los temas relacionados con el espiritismo y Madero. Creo que mucha gente tiene la impresión de que le faltaban temple y fuerza para llevar la Revolución hasta las últimas consecuencias. Pero, más allá de la fortaleza, él quería hacer las cosas de una manera que no fuera violenta. Somos prejuiciosos con todo el mundo y nunca acabamos de conocer a la gente; aún nos falta conocer más a Madero”.

Si no fuera Madero, ¿a qué otro personaje histórico te gustaría representar en su versión borracha?

– “Cualquier político. O estaría bien Cristóbal Colón, hasta el cuete, descubriendo nuevas tierras”.

Y, ¿cómo sería si alguien tuviera que contar la “Drunk History” de Humberto Busto?

– “A mí, nada de juguitos y saborcitos: mezcal, como los hombres. Lo que me pasa es que hay un momento cuando tomo en el que sí soy muy feliz, pero luego me vuelvo el ser más grinch de la Tierra; por eso ahora trato de no tomar tanto. Me da más miedo la gente que nunca toma; con esos sí, cuidado (ríe)”.

“Drunk History: El lado borroso de la historia” se transmite los lunes a las 22:00 horas por el Canal Comedy Central. Los capítulos también pueden verse, completamente gratis, un día después de su estreno a través de la app Comedy Central Play.