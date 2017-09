"Zootopia" y ​Shakira, la niña colombiana que quería ser policía

En ” Zootopia “, la nueva pelicula animada de los estudios Disney , cientos de animales conviven en una metrópolis donde la diversidad de colores, formas, pelajes y tamaños domina el panorama. La protagonista de la historia es ” Judy “, una pequeña coneja de campo que llega a la gran ciudad para cumplir sus sueños.

Dentro del universo animal de “Zootopia”, hay una estrella del panorama musical que acapara las miradas: “Gazelle”, quien recibió su voz de la cantante Shakira. Uno de los directores de la película, Rich Moore, conversó con Publimetro sobre lo que ocurrió tras bambalinas para motivar a la colombiana a ser parte del proyecto.

¿Con que impresión te quedas después de colaborar con Shakira en la película?

– “Ha sido un placer y una delicia trabajar con ella. No sólo hizo una canción para el filme, también interpreta a uno de los personajes: ‘Gazelle’, y hace las dos cosas maravillosamente. Sabemos que tiene una gran voz y que es una gran cantante y compositora, pero ahora ya puede agregar actriz a su lista de talentos”.

¿A quién se le ocurrió la idea de llamarla para “Zootopia”?

– “Desde el principio, en la producción teníamos la idea de incluir un personaje que fuera una celebridad, una cantante, y nos preguntábamos a quién podíamos buscar para interpretarlo. No queríamos que fuera una estrella de pop norteamericana, necesitábamos a alguien internacional y que representara al mundo. En cuanto empezamos a pensar por esa línea, se nos ocurrió Shakira. Y dijimos ‘ella sería genial, pero ¿aceptará hacerlo?’. No sabíamos si había hecho una película animada o si le interesaba siquiera. No sabíamos si querría hacer una canción para la cinta. La buscamos y nos enteramos de que otros estudios ya se lo habían pedido muchas veces antes, pero ella no había encontrado un proyecto que la fascinara y la hiciera sentir cómoda”.

¿Qué fue lo que la convenció para que aceptara unirse a la película?

– “Le contamos la historia, le mostramos el arte conceptual y le dijimos que era la historia de una conejita del campo que llega a la gran ciudad donde quiere ser policía porque busca hacer justicia y defender a los más pequeños, especialmente en un mundo donde la mayoría son enormes. Shakira nos dijo: ‘¿Saben? Cuando era niña, en Colombia, yo quería ser policía. Ese fue el primer trabajo que quise tener cuando fuera mayor. Me puedo identificar con este pequeño personaje, la entiendo y comprendo su travesía. ¡Estoy dentro!’. Creo que fue la negociación más rápida en la historia de Hollywood”.

¿Cuál es el mensaje principal que te gustaría que el público se llevara de “Zootopia”?

– “Queríamos contar la historia de un personaje en un mundo de animales, pero hacerlo de manera distinta. Nos llevó un rato decidir que fuera una coneja. Todo se resume en el camino que debe atravesar el personaje. ‘Judy’ es un personaje positivo, pero también tiene sus fallas y debilidades. En cuanto a la confrontación de la amistad contra los prejuicios, vemos que este adorable personaje no es inmune a equivocarse y se pregunta si se ha convertido en alguien como sus padres, a los que considera un poco anticuados. El hecho de que ella puede autoexaminarse y reconocer sus errores, creo que ése es el gran mensaje de la película y una transformación maravillosa para el personaje”.

“Zootopia” llega a la cartelera mexicana a partir del 19 de febrero de 2016. En su versión original, la película cuenta con las voces de Ginnifer Goodwin (“Once upon a time”), Jason Bateman (“Arrested Development”), Shakira, Idris Elba (“Thor”), Kristen Bell (“Frozen”) y J.K. Simmons (“Whiplash”).