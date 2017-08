Qué hacer el fin de semana en la Ciudad de México

Se acerca el fin de semana y los planes para disfrutar de los días libres se ponen en la mesa. En Publimetro contribuimos con una agenda de alternativas que puedes considerar para pasar un buen momento con familia o amigos. Para esta semana en la Ciudad de México encontrarás actividades dedicadas a David Bowie, el pulque, libros, y hasta un paseo sin pantalones. Toma nota:

ODA GRATUITA A DAVID BOWIE

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) tienen preparado un homenaje a David Bowie con un evento titulado “ El H2Ombre que cayó a la Tierra”. En esta apuesta podrás asistir a conferencias, proyecciones , sesión de escucha y un concierto para cerrar la jornada, oda al también llamado Duque Blanco.

Para el fin destacamos estas tres actividades:

Jueves 25 de febrero a las 19:00 horas. Proyección de película “El hombre que vino de las estrellas” del director Nicolas Roeg (Inglaterra)

Viernes 26 de febrero a las 18:00 horas. Proyección de película “Basquiat” (1996) del directo Julian Schnabel

Sábado 27 de febrero a las 14:00 horas. Sesión de escucha de vinilo en equipo audiófilo de alta resolución Ziggy Stardust (1972), presentado por Ommar Moiseis y Jaime Pellicer (actividad con costo)

Cuándo y dónde

Del 25 al 27 de febrero en la Aula Magna José Vasconcelos del Cenart que está ubicado en Río Churubusco 79.

La entrada es libre, excepto en las sesiones de escucha.

Conoce detalles de horarios y más en http:// bit.ly/BowieCenart

UN FIN DE SEMANA EN LA LUNA

¿Te enganchan los misterios que hay en el Universo? ¿Te consideras fanático de la Luna? el Museo de las Ciencias de la UNAM, Universum prepara un fin de semana dedicado a este satélite terrícola con una serie de actividades que te sensibilizarán sobre lo que existe al exterior del planeta. Dentro de las sugerencias para estos días destacan: “ Astronauta por un día”, donde podrás ponerte un traje espacial y averiguar qué necesitas para ir a la Luna; y también un Campamento Lunar (18:00 horas del viernes 19 de febrero a las 9:00 horas del sábado 20 de febrero) donde habrá charlas, talleres, proyecciones,mapas celestes, entre otras cosas. Informes de costo y registro*: Miriam Carrillo (mcarrillo@dgdc.unam.mx)

Cuándo y dónde

Hasta el 21 de febrero en el UNIVERSUM. Consulta más detalles y calendario en http://www.universum.unam.mx

o visita www.publimetro.com.mx/finlunar

FERIA DEL LIBRO MINERÍA

Llega la edición 2016 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, una buena oportunidad de agradar tu biblioteca y fomentar la lectura. Dentro de las actividades destacan presentaciones de libros, conferencias, préstamo de libros, mesas redondas, y la gran variedad de editoriales reunidas en un solo recinto. Además tendrás la oportunidad de conocer las propuestas literarias de Chihuahua, el estado invitado este año. Conoce los detalles en www.publimetro.com.mx/filmineria

Cuándo y dónde

Del 17 al 29 de febrero en el Palacio de Minería que está ubicado en Tacuba 5, Centro Histórico

Precios de entrada

15.00 pesos de lunes a viernes. Horario de 11:00 a 21:00 hrs.

20.00 pesos sábados y domingos. Horario de 10:00 a 21:00 hrs.

Entrada gratuita a niños menores de 6 años

FOREVER ALONE FEST

Luego de la euforia del 14 de febrero, llega una oportunidad para los que no tienen pareja, el Forever Alone Fest. Esa frase que se acuñara para hacer broma de los que “solteros por siempre”, se transforma en una divertida propuesta. En este festival encontrarás música a cargo de bandas como Wet Baes, Candy Colors, Mooi, De Osos, entre otras. Además de bodas express, collares de colores “para el ligue” y una pared del olvido, donde puedes llevar recuerdos de tus ex novi@s que será expuesta durante todo el festival. ¿Te animas?

Cuándo y dónde

19 de febrero a las 17:00 horas en Bajo Circuito que está ubicado en Circuito Interior, colonia Condesa.

Consulta precios y detalles en /www.facebook.com/fafmx/

METRO SIN PANTALONES

Cientos de capitalinos se preparan para salir a las calles sin tapujos… ¡en ropa interior! será a través de un flashmob cuando por séptima ocasión se realice este movimiento apolítico que reúne a desconocidos para trabajar en equipo. Este año se buscará romper el récord de 5 mil participantes. ¿Te animas?

Cuándo y dónde

21 de febrero. Los detalles se mantienen en secreto y puedes consultar infamación, así como confirmar tu participación en https://www.facebook.com/events/1715456065354797/

MUJERES EN BICI

Mujeres de la Ciudad de México se organizan para realizar un evento llamado “Rodemos juntas porque somos muchas”; un espacio que te permitirá involucrarte más con la comunidad que hace de este transporte un estilo de vida.

Cuándo y dónde

20 de febrero a las 16:00 horas en Bespoke Cyclery. Colonia Roma ubicada en Jalapa 118 antes de Álvaro Obregón

Conoce detalles en https://www.facebook.com/MuchaMorra/

EXPERTO EN TÉ

Si te gusta el té pero tu conocimiento sobre su historia o consumo es casi nula, este fin de semana tienes una oportunidad de reinvnidicarte en uno de los cursos de la Academia Mexicana del té. Para comenzar con sus clases tienen preparada la clase “Viaje por el mundo del té”; descubre los rituales, la espiritualidad y simple forma de disfrutar el té a través de los ojos de los maestros que vieron nacer a la camellia sinensis.

Cuándo y dónde

20 de febrero en Álvaro Obregón 160, Col. Roma Norte, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México

Conoce los detalles en https://www.facebook.com/academiamexicanadete/

