Horóscopos de Mhoni Vidente: tu fin de semana según el Zodiaco

Aries | Mar. 21 – Abr. 20

Fin de semana de mucho trabajo y de exámenes de última hora, así que aplícate a estudiar y ponerte al corriente con tus estudios. Te invitan a salir de antro este viernes y tendrás mucha suerte en cuestiones amorosas con personas del signo de Leo o Virgo que serán las más compatibles contigo. Recuerda que a tu signo le gusta lucirse en todos los sentidos y más en cómo te vistes, por lo que debes ir a comprarte ropa o cambiar de look. Cuídate de problemas en el trabajo o de chismes; te rodea una energía negativa por parte de una amistad. Te recomiendo darte baños de canela y ruda este sábado para que se te corte cualquier mala suerte. Debes de tener paciencia con tu pareja, recuerda que no eres su mamá ni papá, así que déjalo que aprenda solo. Intenta relajarte el domingo o salir a pasear con tus amigos. Te invitan de viaje y será muy corto y cerca, diviértete mucho. Trata de desconectarte cuando te acuestes para que no tengas insomnio y así estar más tranquilo durante el día. Tus números de la suerte 09 y 88.

Tauro | Abr. 21 – May. 21

Viernes de pasarla muy alegre y de buen humor, te sentirás de lo mejor y empiezas a tener más suerte en cuestiones de trabajo o de desempeño laboral, sólo trata de no platicar tus planes y estar un poco más concentrado en tus cosas personales. Ten mucho cuidado con los dolores de estómago o intestino. Trata de no guardar corajes o haz yoga o ejercicio.Te invitan a una boda o te vas de antro; el sábado te sentirás de lo más conquistador. Tramitas papelería de tu licencia o seguro de tu carro. Paga deudas del pasado o tendrás algún problema legal. Tu domingo será muy familiar y tranquilo. Tus números 04 y 33.

Géminis | May. 22 – Jun. 20

Serán tres días de lo más divertido y feliz. Te invitan a muchas fiestas o a salir de viaje y serán con tu familia, así que aplícate y disfruta los momentos felices que te da la vida. Terminas de arreglar tu casa o te compras muebles. Preparas la fiesta para un familiar. Saldrás a vender tu carro o lo cambias por uno nuevo. Cuidado con los dolores de hombro o brazo. Trata de no lastimarte. Recordar es volver a vivir, pero es mejor dejar el pasado atrás y olvidar ese amor. Recuerda que te vendrá un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 03 y 22, será el domingo, así que aprovecha esta racha ganadora. Amor nuevo y será del signo de Libra o Piscis.

Cáncer | Jun. 21 – Jul. 22

Fin de semana de mucho trabajo o te invitan a un proyecto nuevo de restaurante o ventas de productos, así que será un finde de abundancia económica y tendrás más suerte en todo lo relacionado a los negocios propios. Ten cuidado con un amor, te va a traicionar; está saliendo con alguien más. Trata de hablar claro sobre esa situación amorosa. Te llegan familiares de visita o tu papá te estará invitando a salir de viaje. Recibes un dinero extra y será por la venta de una propiedad o vehículo. Sacas el permiso de migración o actualizas tu pasaporte. Domingo de estar pensando qué vas a hacer en tus vacaciones de marzo. Tus números de la suerte: 03 y 12.

Leo | Jul. 23 – Ago. 22

Viernes de auditoría o revisión de tus jefes, trata de tener todo en orden. Recibes un dinero extra y será por cuestiones de un trabajo que realizaste o te pagan una deuda. Ya no pienses en lo que no será y trata de resolver tus problemas en el momento y más en lo sentimental. Te conviene aceptar la oferta de trabajo que te van a ofrecer en estos días; son tiempos de madurar y ya tener una pareja estable. No olvides que simpre necesitas estar acompañado para crecer en tu vida personal. Te invitan a una fiesta familiar o una boda. Vas con el doctor para una revisión y sale todo bien, tu números de la suerte son 03 y 22.

Virgo | Ago. 23 – Sept. 22

Viernes de estar muy pensativo o tratar de entender lo que está pasando a tu alrededor, sobre todo sentimentalmente. Te recomiendo que trates de calmarte, ya que muy pronto todo se va a resolver para bien tuyo. Te invitan a muchas fiestas este fin de semana y aparte decides cambiarte el look y renovarte en tu interior. Contarás con una fuerza espiritual que te va a ayudar a resolver un problema familiar. Tendrás noticias de tu papi o irás a verlo. Ten cuidado con lo que dices, trata de no meterte en chismes. Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 04 y 33.

Libra | Sept. 23 – Oct. 22

Viernes de salir de compras o tendrás que consentirte a ti mismo; recuerda que tu signo siempre está buscando verse bien y tratar de agradar a los demás. Cuídate de dolores de espalda o cuello, deja a un lado las tensiones. Arreglas papeles de hacienda o de pagos de gobierno. Sabrás de un nacimiento e irás a verlo; es familiar. Te llega un amor nuevo y será del signo de Aries y será muy compatible contigo. En el trabajo vas muy bien y te ven tus jefes con miras de darte otro puesto o un aumento de sueldo. Tus números de la suerte son 05 y 98.

Escorpión | Oct. 23 – Nov. 21

Fin de semana de mucha suerte en todos los sentidos y más en los juegos de azar con los números 01 y 27. El viernes vas a tener una junta con tus superiores y será para ver los cambios de puesto o liquidación de personal. Vas a un curso de capacitación laboral. Te invitan a una fiesta de cumpleaños de un amigo; en el amor estarás muy estable y con mucha pasión a tu alrededor. No compres lo que no necesitas y enséñate a ahorrar. Ten cuidado con los dolores de huesos o cadera. Tu mejor día es el domingo y serás muy bendecido por muy buena compañía.

Sagitario | Nov. 22 – Dic. 21

Como buen soñador, siempre estás pensando en cómo ser más famoso o exitoso. Este viernes vendrá a ti la oportunidad de tener un contacto con alguien muy importante que te ofrecerá un trabajo mejor o negocio. Ten cuidado con las discusiones con tu pareja o amores prohibidos, trata de no pensar de más o celar sin razón. Te llega un familiar de visita. Arreglas tu cuarto o lo pintas. Sales de fiesta los dos días: viernes y sábado. Tramitas papeles de visa o pasaporte. Tu números de la suerte son 02 y 11.

Capricornio | Dic. 22 – Ene. 20

Viernes de estar muy atento a los cambios de trabajo o de buscar en otra parte; debes de prepararte para cualquier situación difícil laboral. Te extraña mucho un amor que se fue, deberías hablarle sólo para saludarlo. Compras ropa o zapatos para una fiesta. Tomas un curso de inglés el sábado. Terminas de arreglar tus papeles de título o maestría. Eres el mejor del zodiaco en cuestiones de tener paciencia y hablar con la verdad, pero trata de no lastimar con tus palabras a tu pareja. Vas con el médico por cuestiones de nervios o ansiedad. Tus números de la suerte son 07 y 65. Cuídate de las pérdidas de tu celular o computadora.

Acuario | Ene. 21 – Feb. 18

Sigues de buena suerte, recuerda que este 2016 es tu año y todo te saldrá bien en cuestiones amorosas. Este viernes te preparan fiesta o decides hacer una reunión con tus amigos del trabajo. Recibes un regalo sorpresa que ni te lo esperabas o una llamada que te va a dar mucha emoción. Cuidado con las mentiras o trata hablar siempre con la verdad, principalmente con tu pareja. Terminas de hacer unos pagos de la escuela o tarjeta de crédito. Pon atención con los accidentes de carro, sé más precavido. Eres el mejor organizador, así que prepárate para un evento muy importante este sábado. En el amor sigues con tu pareja actual y hablarás de un compromiso formal.

Piscis | Feb. 19 – Mar. 20

Sigue la buena racha económica en tu vida. Viernes de tener una junta de trabajo o una reunión laboral, trata de no comentar nada personal o ser más discreto con tus planes. Hablas con tu pareja para ser padres o ya formalizar tu relación. Te viene un aumento de sueldo o un bono. Debes de ser menos sentimental y no tomar las cosas que te pasan tan personal; aprende a soltar tus emociones. Haces más ejercicio o terminas ya tu dieta. Compras boletos de avión o te vas de viaje, mandas arreglar tu carro o le compras unas llantas. Los solteros tengan cuidado y no anden con dos a la vez porque los van a pescar; sean más honestos. Tu pareja ideal: Piscis o Géminis. Tus números de la suerte 03 y 21.