La historia del actor de telenovelas turcas que asesinó a su padre

El actor Orhan Şimşek está ganando gran popularidad en Latinoamérica por su papel en las telenovelas turcas “Las Mil y una Noches” y “Esposa Joven”, aunque su pasado está opacando su creciente fama.

En abril de 2015, Şimşek, se confesó sobre sus intentos de suicidio y el día en que terminó con la vida de su padre por un trastorno de bipolaridad que hoy lo mantiene alejado de la actuación.

“Hace dos años me estuve quedando en la casa de mi papá en Estambul, lo ataqué con un cuchillo. Él saltó por la ventana e hizo la denuncia en la policía. Después de eso, me peleé con mi hermano mayor por culpa de mi papá. De todos modos, él no dejó de interferir en mi vida y yo tengo trastorno bipolar por su culpa. Además, estaba perdiendo la fama por su culpa”, confesó la estrellla de 30 años.



Luego de pasar 25 días internado en el Hospital Universitario Kocaeli; en abril de 2015, el actor y su padre decidieron viajar a la ciudad turca de Adiyaman, donde Orhan planeaba enseñarle “algo de religión”.

“En el camino paré para ir al baño y escuché una voz en mi mente que decía ‘no vuelvas sin haber matado a tu padre’. Decidí escuchar esa voz. Llevé un cuchillo y lo puse en mi bolsillo”.

Aunque su padre le pidió perdón, el actor lo acuchilló en diferentes ocasiones hasta que terminó con su vida.

“Me hubiese rendido, pero me mordió un dedo. Me enojé con él y los dos caímos mientras discutíamos. Esta vez, lo acuchillé muchas veces. Cuando gritó ‘padre’ entendí que me había torturado porque su padre lo había torturado y le corté la garganta para liberarlo del dolor. Me entregué y ahora quiero ser castigado con la pena de muerte”, indicó al final de la confesión difundida en Facebook por una fan.

Según lo indicó el portal de noticias turco CNN, Orhan Şimşek no tiene una responsabilidad penal, debido a que actuó bajo influencia de un trastorno bipolar, por lo que, actualmente, está condicionado a recibir un tratamiento psicológico.