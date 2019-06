El INE sanciona sin pruebas, protesta Movimiento Ciudadano

El partido Movimiento Ciudadano consideró que la sanción de 76 millones de pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) por revelar el padrón electoral ocurre sin pruebas.

En un comunicado, el partido recoge las declaraciones del diputado Jorge Álvarez Máynez, Consejero del Poder Legislativo ante el INE, quien refirió que es una multa desproporcionada “derivada de una investigación en la que los mismos Consejeros Electorales, reconocieron que no hay delito, no hay dolo, no hay nada que vincule a nuestra institución con la empresa que publicó la información de los mexicanos y no hay nexo causal, ni reincidencia”.

Álvarez Máynez aseveró que en donde sí hay dolo es en la pena impuesta y puso como ejemplo que hace ocho años, por un caso similar, se le impuso a Felipe Calderón y al Partido Acción Nacional una multa 200 veces menor. “Se les comprobó el uso indebido del padrón y se les puso una multa de 379 mil pesos”, afirmó.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General este viernes, Álvarez dijo que que cuando una autoridad acusa tiene la obligación de probar dichas acusaciones “y no ha sido así”.

Asimismo, aseguró que lo que pretenden es poner un freno al proyecto ciudadano del movimiento de hombres y mujeres libres que está creciendo en México . “Se nos pretende imponer la sanción más cara de la historia con un expediente infundado, con mentiras, acusándonos de acciones que no cometimos”, dijo Álvarez Máynez.

