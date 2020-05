Publicidad































Para la actriz canadiense todo llega a su tiempo, y revela que aunque está por cumplir 40 años, eso no indica que su carrera vaya en descenso. Katheryn Winnick charló con Publimetro sobre el estreno de la cuarta temporada de Vikings este lunes en Latinoamérica, y habló de cómo llegará su personaje Lagertha.

Impones estilo, ¿qué es lo que más te sorprende de Lagertha?

– Que es una mujer fuerte, agresiva pero que no deja su lado sensible. Además es salvaje y hermosa, la perfecta combinación entre una reina y una guerrera. Lo que más me sorprende es el tipo de mujer que hace que los hombres la deseen y las mujeres quieran ser como ella y eso es, por su fuerza e independiente personalidad.

¿Ha sido fácil seguir el ritmo del elenco varonil?

– Me preguntan todo el tiempo, si me ha costado trabajo. He aprendido mucho de la historia de los vikingos, y como las mujeres podrían parecer hombres, pero al estar cerca de sus hijos, eran otras.

¿Qué es lo que más te gusta de la serie?

– Ninguna serie en la televisión en este momento tiene una mirada reflexiva como en las dinámicas de género, los choques culturales, y la tradición religiosa al igual que Vikings. Así que está a punto de atacar territorio aún más desconocido.

¿Cómo llegará Lagertha?

– Se ha visto obligada a compartir su título de conde con Kalf. Hay una gran cantidad de diferentes reinos y una gran cantidad de diferentes luchas por el poder. No estoy segura si ella confía en él, pero definitivamente hay una fuerte conexión entre los dos.

¿Qué papel te quitaría el sueño?

– Desde hace tiempo quiero hacer alguna heroína de cómic. Desde muy chica estudié artes marciales, y creo que podría hacer un personaje de ese tipo.

Historia

En esta cuarta entrega, el mundo ya no será el mismo para los vikingos. Con Ragnar gravemente herido luego de intentar conquistar Paris, Bjorn comienza a posicionarse como el heredero al trono mientras que Rollo gana protagonismo en Francia luego de traicionar a su hermano.

– Temporada. Conformada por diez episodios de una hora, la cuarta temporada de Vikings es protagonizada por Travis Fimmel como Ragnar, Katheryn Winnick como Lagertha, Clive Standen como Rollo, Jessalyn Gilsig como Siggy, Gustaf Skarsgard como Floki y Alexander Ludwig como Bjorn.

Estreno

22 de febrero a las 19:00 horas FOX Action, canal que forma parte del Premium FOX+, estrena en Latinoamérica la cuarta temporada de Vikings, la serie de Michael Hirst.