"Suicide Squad": Jared Leto, Viola Davis y el cerdo muerto en el set

La actriz Viola Davis, que interpreta a “Amanda Waller” en la adaptación al cine del cómic “Suicide Squad” relató cómo conoció a Jared Leto, que da vida al “Joker”, y que el desagradable momento fue marcado por la aparición del cadáver de un cerdo.

“Tenía secuaces que entraban a la sala donde ensayábamos. Uno de ellos llegó con un cerdo muerto y lo arrojó sobre la mesa, luego se fue. Y así fue como conocimos a Jared Leto”, relató Viola Davis, quien también protagoniza la serie “How to get away with murder”.

“Llevó algunos regalos realmente horribles (la set de ‘Suicide Squad’)2, abundó Viola Davis. “El ‘Joker’ hizo algunas cosas malas; Jared Leto también. Quedé aterrada y pensaba ‘¿está loco?’”.

“Suicide Squad” marca el regreso a la gran pantalla del “Joker”, cuyo último intérprete -Heath Ledger- falleció por un sobredosis accidental de medicamentos prescritos.

La película reúne a un montón de villanos de DC Comics que se convierten en mercenarios para el gobierno con el fin de reducir su sentencia al realizar peligrosas misiones. “Suicide Squad” llega a los cines de todo el mundo a partir del 4 de agosto de 2016.