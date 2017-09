​Julieta Venegas sube de nivel con el festival Starlite México 2016

Publicidad









Starlite México 2016, el reconocido festival boutique más importante de Europa, llegará a la Ciudad de México del 3 al 12 de marzo. La noche del día 9, el escenario será tomado por el Combo Mexicano que incluye a Natalia Lafourcade, Carla Morrison y Julieta Venegas.

“Para las tres es un reto. Está padre porque ser parte de este cartel nos pone en otro lugar a las tres. Ya todas hemos hecho festivales de rock y de otros tipos, pero esto nos da un espacio increíble y tenemos que estar a la altura. Lo mejor es que cambia el panorama sobre lo que hemos hecho antes”, explicó Julieta Venegas en una entrevista con Publimetro.

Starlite es un proyecto que reúne conciertos íntimos y cercanos con grandes estrellas de la música internacional, una variedad gastronómica única y after parties exclusivas para que los asistentes vivan una experiencia VIP, recibidos por una magna alfombra roja cada noche a la que sólo tendrán acceso muy pocos en México.

Sobre lo que ocurriá en el escenario con Julieta, Natalia y Carla, la ex vocalista de Tijuana No! asegura que las tres lo han planeado todo sin competencia y lejos de una perspectiva de divas. “Decidimos qué queremos hacer las tres como show, qué se nos hace interesante para la dinámica. Eso lo hace todo más divertido. Las tres vamos a compartir mucho el escenario. Vamos a mezclar mucho, sí vamos a invitarnos entre nosotras en el show de cada quien. Lo estamos planeando como un show completo que nos incluya a la tres”.

Aunque las tres han creado algo en conjunto, cada una también tendrá su momento. “Es un show de media hora. Va a ser una mezcla porque, siendo un show tan corto, sí tocaré algunas nuevas pero debe haber una combinación con las viejitas. Yo pienso en lo que a mí me gustaría como público, y como público me encanta que me toquen canciones que me sé”, adelantó con emoción Julieta Venegas.

Pero, ¿a quién incluiría Julieta Venegas si ella pudiera armar su propio y exclusivo Starlite? La autora de “Ese camino” hace volar su imaginación: “Pondría a Caetano Veloso, a León Larregui, a Café Tacvba, a Juan Gabriel. Es que si me ponen a mí a producirlo… (risas). Están buscando a un tipo de público muy especial, y eso está padre. Se me hace interesante que nos incluyan a Carla, a Natalia y a mí ahí… eso te dice mucho”.

STARLITE MÉXICO 2016

3 de marzo: Alejandro Fernández

4 de marzo: Los Ángeles Azules – Sinfónico (Función benéfica)

5 de marzo: Enrique Iglesias

8 de marzo: Marc Anthony

9 de marzo: Combo mexicano: Natalia Lafourcade, Julieta Venegas & Carla Morrison

10 de marzo: Combo español: Ana Torroja, Malú & Melendi

11 de marzo: Julio Iglesias

12 de marzo: Chayanne

¿Dónde?: Infield del Hipódromo de las Américas