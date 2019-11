Publicidad





















































Hace 22 años se emitió el pimer capítulo de la serie “Friends”.

Y desde su canción “I’ll Be There For You”, de The Rembrandts, pasando por los encuentros de lo seis amigos en le café Central Perk y sus aventuras en Nueva York, “Friends” marcó a más de una generación.

La serie tuvo 236 episodios, durante 10 temporadas. Brad Pitt, Robin Williams, Ben Stiller, George Clooney, Bruce Willis, Julia Roberts, Christina Applegate y Reese Witherspoon, entre otros famosos, tuvieron divertidas intervenciones.

Hoy recordamos a los “amigos” con sus memes más divertidos, por motivo de su reunión.