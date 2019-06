De venir a México, la PGR ya puede detener a Kate

La Procuraduría General de la República (PGR) puede detener a la actriz Kate del Castillo, en caso de ella pise suelo mexicano.

El juzgado tercero de distrito notificó a Kate que no cuenta con ninguna suspensión definitiva, ya que se le negó ante su solicitud de amparo.

De llegar a México, Del Castillo sería presentada ante el Ministerio Público de la Federación para que declare sobre las investigaciones que la relacionan con Joaquín el “Chapo” Guzmán.

Kate del Castillo fue informada de que no se le puede informar sobre la investigación en su contra, ya que ella está en calidad de testigo y no como indiciada, por lo que no se le puede conceder una suspensión o un amparo.

Con información de Radio Fórmula