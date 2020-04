"Las Aparicio" se definen como activistas de la libertad sexual

Publicidad























A dos días de su estreno en salas comerciales, Las Aparicio, Ana de la Reguera, Carmen Farías, Liz Gallardo, Eréndira Ibarra, Iliana Fox y Tenoch Huerta, se pronunciaron a favor de los derechos de las mujeres, y luego de dos años de espera, la cinta mexicana tendrá su estreno en México este 26 de febrero.

El filme está basado en el guión original de la telenovela producida por Argos TV para el canal Cadena 3, y abordó la trama de una familia de peculiares mujeres que son víctimas de una maldición desde hace cinco generaciones, por la cual sus cónyuges masculinos mueren. El hechizo tampoco les permite concebir hijos varones.

“Me da orgullo saber que nuestra serie de televisión rompió paradigmas, en el momento que salió en el 2010, fuimos la primer pareja gay (Eréndira Ibarra y Liz Gallardo) que se besó en televisión a nivel nacional en televisión abierta, a partir de ahí se hicieron propuestas parecidas”, señaló Liz Gallardo.

La película contextualiza el papel de la mujer, la diversidad sexual, la igualdad entre géneros, la posición de la mujer frente al placer, el sexo, el Estado y la ley.

“Lo que realmente hizo fue poner la vara alta para los personajes femeninos, no todas las mujeres en las novelas o las series tienen que estar sufriendo porque un hombre no les hace caso, no se trata solamente de alimentar un estereotipo de una mujer codependiente, sumisa, sino darle voz a la mujer mexicana, que todas se ven reflejadas en las Aparicio. Somos activistas de la libertad sexual porque tratamos el sexo como es, en la pelicula es tratado de una manera ligera en comparación de como se utilizó en la serie”, dijo Eréndira Ibarra.

Las Aparicio saldrá con mil copias en toda la República Mexicana bajo una clasificación B15.

“Más que buscar una clasificación para tener una mayor o menor convocatoria, es tratar de que la gente tome riesgos y tenga una mente abierta para ver un producto que tiene humor, erotismo y contenido social. Lo más difícil en la película fue hacer una síntesis de los 120 episodios en solo 96 minutos. El sexo es nuestro mayor tabú, y la premisa fue confrontar los tabúes que la sociedad mexicana tiene…es muy erótica y elegante. No se usa el sexo para atraer el público, ya que es algo tan natural en el ser humano”, comentó el director, Moisés Urquidí.

En sus palabras

“No se trataba de explotar un éxito, sino básicamente de hacer una aportación. La serie empataba con la audiencia porque le decía al público cosas relevantes, pertinentes, así que esta película no podía ser menos”. Epigmenio Ibarra, productor.

¿De qué se trata?

La polémica serie de televisión se traslada a la pantalla grande para acompañar a esta familia de mujeres víctima de una singular maldición que las aqueja desde hace cinco generaciones en dónde sus cónyuges masculinos mueren y no nacen varones en la familia. Este clan de mujeres dignas y valientes que buscan ser libres con su peculiar manera de concebir el amor, el sexo y la libertad reconstituyen su pasado y resuelven sus complejos presentes, sobre todo al conocer el origen de esta maldición generacional, gracias a una misteriosa muerte ocurrida cien años atrás en su finca, es ahí donde de nuevo juntas descubrirán secretos que pueden tener las claves de su futuro.