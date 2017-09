Charlie Sheen niega que quería matar a su esposa e hijas

#NotiPangea Charlie Sheen sigue en los titulares de la prensa, ahora por haber amenazado a sus hijas, e insultando a la menor, además de no haber pagado manutención en varios meses, por lo que ha recibido una demanda de parte de su ex esposa Denise Richards. “Denise está luchando por sus hijas. No tiene nada que ver con ella, el dinero es para sus hijas. Se trata de que él mantenga a sus hijas como acordó”, contó el vocero de Denise a TMZ. #farandula #noticias #charliesheen #hijas #demandas

