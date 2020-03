Gloria Trevi recibe el premio Maguey Diva Icon del FICG

Publicidad













El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), en su edición 31 entregó el Premio Maguey Diva Icon a la actriz y cantante Gloria Trevi. La sesión de premiación fue en las instalaciones del Auditorio Telmex previo al concierto El Amor World Tour.

“Para nosotros es significativo que Gloria Trevi haya aceptado recibir este reconocimiento, consideramos que es un reconocimiento muy merecido. Gloria Trevi ha sido una defensora de los derechos de la comunidad LGBTTTIi; además de ser una trasgresora y rebelde que ha roto paradigmas en una sociedad conservadora y machista como la mexicana. Creo que es obvio los motivos por los que Gloria es merecedora de un Premio Maguey Diva Icon”, señaló Pavel Cortés, quien está al frente del Premio Maguey del festival.

Gloria Trevi vestida de negro y a minutos de realizar su concierto en el Auditorio Telmex en Guadalajara compartió: “Muchas gracias, la verdad yo lo estaba comentando con unos fans… para mí es un gran honor recibir este reconocimiento, porque es un premio serio e importante de parte de la comunidad gay -a la cual- yo le debo muchísimo. A mí me dice Pavel: ‘Nos has apoyado’, y le digo: ’No, ustedes son los que me apoyaron, los que de las tinieblas y de lo más oscuro me pusieron el hombro para poderme levantar de nuevo y poder darle la cara a toda la sociedad… se los agradezco. Nunca lo voy a olvidar y todavía me siguen dando reconocimientos y premios.

“Me siento agradecida. Hablando de la sociedad machista, no puedo evitar pensar en lo que ha pasado en Estados Unidos, de repente la sociedad es más racista, inclusive, que racista. Por ejemplo, primero llegó a la presidencia de Estados Unidos un hombre de color, que una mujer como Hillary Clinton. Poco a poco vamos rompiendo esos preconceptos de la sociedad, muy agradecida de formar parte de esta lucha. Gracias a ustedes , lograremos que el universo conspire a favor de la humanidad y que nos quitemos prejuicios, complejos y discriminaciones”, terminó la cantante.

Ve también

¿Qué le pasó? Martha Higareda luce más delgada que nunca

Así reaccionó Gigi Hadid tras enseñar de más en plena pasarela

FOTOS: Marjorie de Sousa presume sus curvas en la Riviera Maya