Mhoni Vidente: Conoce tu suerte para esta semana

Aries

Marzo 21 – Abril 20

Semana de mucha intensidad en tu vida personal, estarás tomando decisiones que cambiarán para bien. Estás en una etapa de concentración para lo que quieres a futuro. Recuerda que tu signo es el líder en todos los sentidos y eso hace que siempre tengas éxito en lo que te propones. Te llega una oferta de trabajo para el 1 de marzo y será muy buena; te dará más fuerza en tu vida profesional. Sigues estudiando un diplomado o te metes a estudiar idiomas. Está bien que recuerdes amores del pasado, pero no vuelvas, recuerda que en la vida siempre hay que avanzar. Cuidado con tu dinero. Días buenos para cerrar negocios nuevos. En el amor si tienes pareja seguirás muy bien y muy enamorado, para los Aries solteros vendrá en este mes de marzo un amor verdadero para quedarse en tu vida, tus números de la suerte son 03, 08 y 27.

Tauro

Abril 21 – Mayo 21

Una semana de preocuparte por tu bienestar económico y personal. Tenderás a pasar una crisis en cuestiones de trabajo, pero lo vas a solucionar. Pon más atención a las señales divinas que te manda tu ángel de la guarda para que estés prevenido de cualquier situación de cambios laborales. Eres el mejor para hacer negocios rápidos o ventas, así que trata de poner un negocio. Estás en tu momento de crecer como persona y profesionalmente. Trata de ya no discutir tanto con tu pareja y toma la decisión de si te quedas o te vas. Eres el más fuerte del zodiaco y siempre tu familia se apoya en ti para tomar decisiones o pedirte ayuda con la enfermedad de los familiares. Llegará un dinero extra por lotería con los número 09, 87 y 11 y será para el viernes. Oferta de trabajo en el extranjero.

En el amor semana de tomar decisiones importantes.

Géminis

Mayo 22 – Junio 20

Siete días de mucha suerte en cuestiones de trabajo o conseguir un mejor puesto. Trata de no pensar lo que no es en tu vida personal y deja a un lado los celos infundados y tener un carácter más fuerte con tu pareja para que no te vea la cara. Trámites de un crédito de casa o de carro. Tu mejor día, el 3 de marzo ya que vendrá un golpe de suerte. Viene un pago imprevisto de una deuda del pasado, trata de solucionarla. A los solteros les vendrá un amor del signo de Piscis o Capricornio que hablará de amor a primera vista. Mandas arreglar tu carro o le compras llantas. Sacas tu permiso de migración o visa. Tendrás un enojo en tu trabajo por un chisme de que sales con alguien de allí y estás casado. Trata de poner una veladora tapa boca o de San Ramón para que no ya comenten nada de ti. Tus números de la suerte son 01, 98 y 65.

Cáncer

Juno 21 – Julio 22

Una semana algo complicada en cuestiones de trabajo o negocios, tienes que tomar una decisión importante que te va a hacer crecer profesionalmente. Tu signo es puro sentimiento y siempre se siente por la culpa de comentarios de otras personas, ya no les des importancia y tu sigue igual que ahora, auténtico. No te metas en problemas que no son tuyos. Te llega un dinero extra por la venta de un carro o propiedad, tomas un curso de idiomas o de arte que te va a ayudar mucho en el futuro. Sabrás de la enfermedad de un familiar, pero no será grave. Recibes un regalo que no esperabas o te invita a salir alguien del signo de acuario o libra que hablará de tener un compromiso firme. Compras muebles para tu casa o mandas pintar, decides ponerte a dieta y hacerte una cirugía plástica. Tus números de la suerte 21, 33 y 76.

Leo

Julio 23- Agosto 22

Semana de muchas dudas sobre tu pareja o tenderás a pensar en una separación sentimental. Amigo de Leo, tu signo es muy impulsivo y siempre está tomando decisiones de las que después se arrepiente, evita pensar cosas que no son y deja que todo fluya. Te llega un dinero extra y será por un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 09, 43 y 27. Te haces una operación, sólo trata de guardar reposo y estarás en unos días de lo mejor. Te busca un amor nuevo del signo de sagitario o piscis y será para salir. En el trabajo habrá cambios o reajuste, intenta prepararte para ello. Actualizas tu papelería de escuela o sacas tu título. Decides cambiarte de casa o irte a vivir solo. Tu mejor día será el 2 de marzo y tenderás a recibir una noticia que te hará crecer mucho económicamente.

Virgo

Agosto 23 – Septiembre 22

Una semana de arreglar papelería de un préstamo o pagar una deuda del pasado. A tu signo lo dominan siempre los problemas con créditos o pagos atrasados, así que ponte al corriente y saca adelante tus compromisos. Vas a estar en días de suerte y más el 1 de marzo que te llega una sorpresa de trabajo o tus jefes reconocen tu labor y te van dar una aumento de salario. Serán días de tomar decisiones en cuestiones de cambiarte de casa o irte a vivir a otro país y esto es muy bueno para tu signo. Arreglas papeles de licencia de conducir o un seguro para tu carro. Trata de estar al pendiente de tu papá porque estará algo enfermo de su corazón o pulmones. Recuerda que todo lo que rodea te ayudará a ser mejor persona. En el amor te va a buscar alguien del signo de Aries o Piscis que te pide matrimonio o amor formal. Tus números de la suerte son 07, 13, 21.

Libra

Septiembre 23 – Octubre 22

Semana de acomodar otra vez tu vida personal, recuerda que los malos momentos quedaron atrás y ahora ya vas a sentir paz. Son tiempos de sanación de tu alma y de crecimiento espiritual. Por fin dejas a esa persona que se burla de ti en cuestiones amorosas y decides ponerle fin a esa relación destructiva. Te viene un amor sincero en este mes y será del signo de tauro o sagitario que hablará de formalizar. Recibes un reconocimiento por tu desempeño laboral o tramitas tu título. Los que están casados traten de no tener problemas con su familia política o suegros. Cambias de lugar de residencia. Recibes el pago de una deuda o te dan un bono, recuerda que siempre vas a ser el mejor amigo y más leal por eso tienes siempre mucha gente a tu alrededor. Vuelves con un amor del pasado. Números de la suerte son 04,76,21

Escorpión

Octubre 23 – Noviembre 21

Semana de estar con mucho ánimo para salir adelante de tus problemas económicos. Te viene una buena racha a partir del día 4 de marzo que tenderás a recibir una buena propuesta de trabajo o un dinero extra por un trabajo que haces por tu cuenta. Son momentos de cambiar el chip de tus pensamientos y estar más enfocado en crear un patrimonio para tu futuro. Recuerda que cuando estés en un problema fuerte sólo debes concentrarte en estar mejor y verás que tu pensamiento te llevará a tener una solución. Tu mente es muy fuerte y siempre vas a conseguir lo que necesitas. En el amor estás muy tranquilo con tu pareja y celebras un cumpleaños de un familiar. Para los solteros son momentos de disfrutar tu soltería y salir con todos y no comprometerse con nadie. Te llega un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 04, 33 y 87.

Sagitario

Noviembre 22 – Diciembre 21

Siete días de suerte en todo lo relacionado en trabajo nuevo o proyectos de negocios, pero debes de aprender a callar y no platicar tanto tus planes para que no te los salen antes de tiempo. Amigos del signo de sagitario no duden ningún momento de su fuerza espiritual, que tendrás ayuda divina en estos días. Recuerda, sólo pide y se te dará. A partir del 2 de marzo vendrá una racha de amor correspondido o de sentirte muy bien con tu pareja y hablarás de formalizar tu relación. Cuidado con tus amistades, una de ellas te va a traicionar, trata de no platicarle tus cosas. Te llegan unos amigos de visita y te vas mucho de fiesta. Ya no digas que no a la vida y sal de vacaciones en este mes. El Sagitario siempre quiere conocer lugares y personas de otras partes. Tus números de la suerte son 05, 44 y 71.

Capricornio

Diciembre 22 – Enero 20

Siete días de estar con mucho trabajo atrasado y juntas de última hora. Son tiempos de organizar tu vida y darle un motivo para salir adelante. Te llega la responsabilidad de un puesto nuevo y será de coordinador de obra o proyectos, cambias el celular o la computadora, te invitan salir de viaje con tu pareja o será en este mes. Trata de renegociar una deuda y ya no dejar pendientes en tu situación económica. Tenderás a estar muy contento el 1 de marzo, recibes varias sorpresas que te darán mucho impulso de salir adelante. Sacas un crédito de casa o carro, te invita un amigo a un negocio de construcción o de escuela. Terminas de hacer tu tesis o sacas tu título. Recibes una mala noticia por parte de un familiar que va a estar enfermo. Tus números de la suerte son 08, 32 y 17.

Acuario

Enero 21 – Febrero 18

Días de estar con algo de resentimiento hacia un familiar o tu pareja porque no te dan el apoyo que necesitas en el ámbito económico. Recuerda que uno mismo debe salir de sus problemas y ya no te mortifiques, recibirás un préstamo o un bono que te va a ayudar a pagar las deudas. Tu suerte va a empezar a cambiar a partir del 3 de marzo, en esa fecha recibes buenas noticias en todos los sentidos. Celebras el cumpleaños de un familiar o de tu pareja. Preparas un evento de tu trabajo para recibir a los dueños o personas del extranjero. Tramitas tu visa o residencia, sacas tu cartilla de titulación, cambias tu look y mejoras tu condición física. Te llega un sorpresa amorosa y será del signo de Virgo o Libra. Tus números son 03, 22 y 87. Embarazo en puerta.

Piscis

Febrero 19 – Marzo 20

Semana de arreglar papelería del trabajo o de sacar tu título. Tendrás una buena semana en todos los sentidos y más en lo amoroso, por fin sientes que tu vida tiene sentido y vas en una dirección muy importante para progresar. Cuídate de dolores de espalda o de cuello, trata de hacer más ejercicio. Amigos de Piscis, ya no piensen cosas que no son de su pareja, este signo es muy malpensado y siempre cree que le ponen los cuernos, tranquilos. Recibes un dinero extra y será para pagar deudas y comprar muebles para tu casa. Tramitas un crédito bancario o de carro, sabrás de una enfermedad de un familiar, pero no será grave, con tu pareja seguirás de lo mejor y más si son del signo de Aries o Géminis. Renuevas el contrato de trabajo o de renta. Preparas vacaciones. Tu mejor día será el 4 de marzo, ese día vendrá una ayuda fuerte de alguien muy importante. Tus números de la suerte 08, 21 y 33.