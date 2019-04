¿Por qué el primer domingo de marzo celebramos el Día la familia?

No hay un solo tipo de familia. Las familias son diversas. Por ejemplo, una de cada cuatro está encabezada por una mujer #DíaDeLaFamilia — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) 6 de marzo de 2016

Hoy celebramos en México el #DíaDeLaFamilia, brindemos nuestro tiempo y amor a nuestros seres queridos. pic.twitter.com/lrCXyas458 — Roberto Borge (@betoborge) 6 de marzo de 2016

Mi familia es la inspiración de todas mis acciones. Hoy queremos desearles ¡Feliz #DíaDeLaFamilia ! pic.twitter.com/cFTN2biLz6 — Alejandro Murat (@alejandromurat) 6 de marzo de 2016

Cada primer domingo de marzo celebramos en México el Día de la familia. El objetivo es transmitir los valores representativos del núcleo más importante de la sociedad involucrando al gobierno, escuelas, universidades, sindicatos, cámaras, medios de comunicación, grupos religioso, empresas, bloggers, así como emprendedores.

El Día de la Familia es parte importante de esa lucha por llevar de nueva cuenta a la familia, en su papel y rol educador y que no se lo delegue únicamente al estado, a los maestros y a la información externa que reciben, señala el portal oficial del Día de la familia.

En 2005, durante el sexenio de Vicente Fox, se instituyó esta celebración. Posteriormente, el Consejo de la Comunicación retomó la propuesta del ex presidente y promovió el primer domingo de marzo como el Día de la familia.

Sin embargo, desde 1993, la Organización de la Naciones Unidas instituyó el 15 de mayo como el Día Internacional de la Familia.

Este domingo a través de la redes sociales, varios políticos han recordado esta fecha, entre ellos Rosario Robles, secretaria de desarrollo agrario, territorial y urbano; Alejandro Murat, candidato del PRI a la gubernatura de Oaxaca; y Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo.

