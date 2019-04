Periodista acosada en Condesa: Gobierno no me ha ayudado en nada

Andrea Noel, la periodista que fue acosada sexualmente en la Condesa el martes pasado, afirmó que las autoridades capitalinas se negaron a entregar los videos del ataque e iniciar la búsqueda de su agresor.

“El gobierno no me ha ayudado en nada. Mi caso no va a avanzar hasta que vaya por un examen psicológico, y yo les dije: no estoy traumada. Yo no estoy traumada, estoy enojada. Ellos nunca se comprometieron”.

La periodista de origen estadounidense aseveró que no quiere un trato preferencial, sólo quiere que la autoridad sea justa y hagan su trabajo como es debido, publicó Sin Embargo.

“Esto ya tiene que acabar, que esta cultura de violentar a las mujeres, de no permitir que tengan la libertad de caminar por las calles es algo que tiene que parar y la autoridad tiene que empezar a escuchar las quejas de las mujeres que están siendo violentadas en el Metro, en su trabajo, en su caea, y aún así queda impune”, espetó.

