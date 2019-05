Fórmula para vacacionar en Semana Santa sin deudas

Las vacaciones de Semana Santa son una oportunidad de viaje para millones de mexicanos. Se calcula que en seis de cada 10 hogares –al menos– un miembro aprovecha la temporada para viajar, disfrutar de actividades de ocio o descansar.

La mala noticia es que de acuerdo a las estadísticas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero (Condusef) hasta ocho de cada 10 personas no llevan un registro de sus gastos, lo cual materializa el riesgo de endeudarse o gastar más de lo que pueden pagar.

Margarita Sánchez Ortega, promotora de viajes en una agencia especializada, explicó que en periodos de asueto largos, como la Semana Santa, hasta 70% de los viajeros buscan paquetes o promociones que puedan cubrir con su tarjeta de crédito y a meses sin intereses.

Ello, apuntó, refleja que la mayoría de los viajeros no planea ni cuenta con efectivo para cubrir los costos de sus vacaciones o tiene tantas deudas y compromisos financieros que le impiden desembolsar por lo menos la mitad del costo de las vacaciones.

“Y por si fuera poco, entre siete y ocho de cada 10 turistas compra sus boletos o hace la reservación del hotel hasta dos o tres días antes del día en que planean viajar, lo cual los obliga a pagar tarifas entre 40% y 60% más caras”, apuntó.

¿Cuál es la solución?

Para que lo anterior no te suceda, Principal Financial Group, firma especializada en planes de ahorro e inversión, y Publimetro te ofrecen 5 tips básicos para que tus vacaciones próximas no se transformen en deudas casi interminables:

