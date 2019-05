México, con reservas de petróleo para 10 años

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) especificó que aún se tiene reserva de petróleo para 10 años, encontrando reservas de hidrocarburos para 837.2 millones de barriles, representa 67.4% del total de las reservas.

La baja en las reservas en 2014, se debió a una mala gestión de Petróleos Mexicanos (Pemex) en exploración de yacimientos de aguas profundas, pozos que se ubican a más de mil 500 metros debajo del nivel del mar y campos de shale, pozos que utilizan agua a presión para perforar las piedras de lutitas y obtener hidrocarburos, informó el organismo.

Eso a causa de que la incorporación de Pemex Exploración y Producción, no obtuvo los resultados esperados en la exploración de yacimientos de aguas profundas, provocando también problemas en el cumplimiento de la terminación de estos.

Cabe recalcar que en 2014 Pemex no reportó producción en yacimientos de shale, aun estando programada la producción de shale gas, la cual no tuvo éxito debido a que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) canceló el proyecto, ya que no cumplió con los estudios pertinentes, argumentó la CNH.

Pemex Exploración y Producción necesita acelerar el trabajo de exploración y producción, en los yacimientos de shale y aguas profundas, debido a que en estas zonas se concentra la mayor parte de los recursos de petróleo y gas, recalcó el organismo.

Debido al recorte de 100 mil millones de pesos que sufrió a petrolera, solo 46.8 % será destinado a la exploración y producción, provocando un reducción de 100 mil barriles diarios en el 2016.