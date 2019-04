Muere escolta en una fosa por presunta negligencia; difunden grabación

La muerte de un agente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en la fosa de clavados de la dependencia por presunta negligencia de sus compañeros fue grabada por un testigo.

Mario Gámez Villegas, escolta del secretario de Gobierno de Guanajuato, Antonio Salvador García, habría fallecido como consecuencia de un infarto al entrar al agua, señalan versiones de los familiares.

El deceso ocurrió el 21 de marzo y ayer comenzó a circular el video que muestra cómo un hombre, al parecer Gámez Villegas se arroja a la fosa; sin embargo, a pesar de las voces que piden a una persona que está con un salvavidas que se meta a rescatarlo, nadie hace nada.La grabación dura 56 segundos.

“Lo dejaron morir, no es posible eso, gente muy allegada nos afirmó que lo dejaron morir, no lo rescataron, ni siquiera lo intentaron, de eso estamos seguros toda la familia”, dijo un familiar citado por el periódico AM de Guanajuato.

Aquí el video