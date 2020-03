Hoy no circulan autos con engomado rosa, terminación 7 y 8

Al no activarse la tercera contingencia, este sábado solo no circularán los automóviles con engomado rosa o terminación de placas 7 y 8, sin importar el holograma (00, 0, 1 y 2).

Aunque los niveles de concentración de ozono se mantiene elevados esta tarde, no se llegó a los 150 puntos Imeca, por lo cual la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó que no se activará la Fase I de Contingencia Ambiental.

Sin embargo, el organismo de coordinación política integrado por los gobiernos de la Ciudad de México y los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala recomendó a los habitantes de esta región mantenerse informados.

En específico se refirió a los niveles reportados hasta las 17:00 horas, cuando detectó 149 puntos de ozono conforme al Índice de la Calidad del Aire (Imeca), en el suroeste de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Por ello se sugiere mantener medidas de precaución como no permanecer demasiado tiempo al aire libre, vestir con ropa clara y manga larga, aplicarse bloqueador solar y cuidar a personas sensibles como niños, adultos y enfermos o personas con problemas respiratorios y/o cardiacos.

