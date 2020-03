FOTOS: Jimena Sánchez es fan de los Lakers gracias a Kobe Bryant

Mi afición por el basketball y Los Lakers nació gracias a este hombre que hoy dice adiós. Solo me queda dar las gracias por esos 20 años, por esos 5 campeonatos y dejar tu ADN en el concreto del Staples Center.. Hoy nace la leyenda!. #ThankyouKobe 💛💜 @nbamex @nba @lakers

