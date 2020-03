Platini confía en haber convencido al TAS para que le reduzcan seis años de castigo

El francés Michel Platini dijo hoy estar seguro de sí mismo tras haber declarado en la audiencia que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) celebra en Lausana (Suiza), para estudiar su recurso contra los seis años de suspensión que le impuso la FIFA.

“Estoy seguro de mí mismo porque no tengo absolutamente nada que reprocharme”, comentó en declaraciones recogidas por la cadena francesa “BFM TV”.

Platini fue sancionado por la Comisión de Ética de la FIFA por incumplir el Código Ético al haber recibido un pago de dos millones de francos suizos (1,8 millones de euros) de la FIFA en 2011, autorizado por Joseph Blatter, entonces presidente, por trabajos realizados años antes, según un acuerdo firmado por ambos en 1999.

Para el órgano disciplinario de la FIFA, el acuerdo no tenía base legal y ambos fueron inhabilitados durante ocho años, castigo que la Comisión de Apelación redujo el pasado febrero a seis años, también en ambos casos, pese a que la Comisión de Ética llegó a pedir su suspensión a perpetuidad.

“No tengo nada que lamentar porque no he hecho nada”, indicó el francés, quien dijo haber estado “preciso” y “conciso” ante el panel, y señaló que no le extrañó cobrar años después por el trabajo efectuado, porque confiaba en Blatter.

Platini dijo no saber si había convencido al TAS, y destacó que si él mismo fuera el encargado de arbitrar sobre este tema “estaría seguro de ganar”.

Por su parte, Blatter había afirmado hoy poco antes que salía de su audiencia “con la conciencia tranquila”, y confió en haber ayudado a encontrar una solución a este tema, sobre el que Platini informó que el TAS publicará su dictamen en una decena de días.

