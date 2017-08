Diego Reyes no está contento con la regla 10/8

El defensa de la selección mexicana, Diego Reyes, se mostró en desacuerdo con la “Regla 10/8” que se implementó en la Liga MX, sin embargo, reconoció que solo les queda acatar este tipo de situaciones.

“Es un tema que no nos toca comentar a nosotros (como elemento que juega en Europa), pero no estoy muy contento con la regla porque tenemos un gran futuro y tenemos una gran cantera en los equipos”, dijo.

Explicó que un ejemplo claro de lo bien que se trabaja en fuerzas básicas en México es el Pachuca, por lo que manifestó que no deberían quitarle oportunidad al joven mexicano.

“Ahí esta Pachuca, con muchos jóvenes y sería bueno que le dieran más chance a los jóvenes para mostrarse y nos ayudaría a nosotros en cuanto a selección, porque sería más grande la competencia y sería un placer ver más jugadores en Europa, pero la decisión solo debemos aceptarla”, apuntó.

Por otra parte, sobre la posibilidad de jugar como medio de contención este miércoles en el duelo amistoso ante Chile, dejó en claro que es algo que no le desagrada.

“Es una posición que no desconozco, la jugué en América y en la Real (Sociedad) y donde el Profe (el técnico Juan Carlos Osorio) me necesite yo ahí estaré”, estableció.

Sobre su futuro, luego que su pase pertenece al Porto de Portugal, el elemento de Real Sociedad consideró que es algo que por el momento no piensa, ya que solo se enfoca en la Copa América Centenario.

“Ahorita no me preocupa mi futuro, estoy con la selección y eso es lo único que me preocupa. Lo único que me preocupa es ganar la Copa América y en julio ya veremos”, sentenció

