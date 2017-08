Deja la Josa a Kabah y OV7 para ponerse bien la falda

var VideoTV=”https://youtu.be/a8dS0aQ03ZI/country/Mexico/section/entretencion/device/Desktop/autostart/true/volume/0″;

“Me lo han preguntado mucho y la respuesta es que ya estoy haciendo lo mío”, así es como después de un año de girar por México y Estados Unidos, María José se despide de la gira de OV7 y Kabah. “Se lo debo a mis fans, a mi familia, a mi y a la gente que trabaja conmigo que hicieron una pausa. La gira ha sido un éxito, ellos van a continuar sin mi y yo estaré en esencia”.

Ahora, la Josa retoma su carrera en solitario y lo hace de manera sorpresiva para sus seguidores: a ritmo de reggaetón y con la colaboración de Ivy Queen en el tema Las que se ponen bien la falda, primer sencillo de su próximo disco, que saldrá en agosto.

“Nosotras somos mucho más que sexo, un par de pechos y un bonito cuerpo, bajo el cabello tenemos cerebro y un corazón pa’ sentir. Nosotras somos mucho más que eso, abran los ojos que son otros tiempos, y de nosotras ustedes nacieron, no hay nada más que decir”, reza la canción en la que exhorta a las mujeres a decir: basta.

“Es una protesta de la mujer, porque la canción dice: entiendan que nosotras no somos el sexo débil. Pero también es una llamada de atención hacia nuestro género, porque somos nosotras las mamás de esos hombres, y las mamás de esas mujeres que no se valoran o que pueden tener el ejemplo de una mujer que ha sido maltratada, o que el marido le grita o le pega. Ese ejemplo los hijos lo ven, sean hombres o mujeres, y pueden pasar dos cosas: o se van a dejar o van a golpear también. Es una llamada de atención de que no es normal, y así puede pasar de generación en generación”, expresó la cantante en entrevista para Publimetro.

“La mayoría de las cifras señalan que la primera persona que maltrata es la pareja, los papás, la misma familia. Entonces hay que educar de alguna manera de que no es normal, eso no es lo que se tiene que vivir. También pasa en el trabajo, cuando el jefe las acosa sexualmente y ellas no hacen nada porque no quieren perder su trabajo. No señoras, tienen que alzar la voz, y si no lo hacen, se van a quedar en donde están, y no les gusta estar en donde están. Hay que movernos, y movernos para arriba y para adelante, no para atrás ni para abajo”, añadió.

La Josa adelantó que este tema es el único reggaetón que incluye en su disco —el quinto de su carrera—, más una bachata y un vallenato con los que se permite salir de su zona de confort; sin embargo, en sus propias palabras, “el resto tiene alma popera al 100%”.

“Esta canción me llega así, ya con este ritmo urbano, y nosotros pensamos en hacerla popera, con el estilo con el que siempre he cantado. Pero luego yo pensé que le estaba siendo infiel a la canción, porque se le estaba quitando su esencia. Así que decidimos dejarla como estaba, muy reggaetonera, muy pura, por lo que dice y porque creo que la canción estaba hecha para ser así”, comentó.

Para concluir, María José hizo un balance de la gira que realizó con Kabah y OV7.

“Estar con Kabah otra vez después de 10 años ha sido muy reconfortante y sanador, y no porque estuviéramos mal, sólo que estábamos alejados de nuestra esencia como Kabah, crecimos y ahora somos otros, así que fue como reencontrarnos y redescubrirnos ahora como adultos”, dijo.

“De OV7 me llevo un aprendizaje increíble, son unos militares estos chavos, no sabes cómo trabajan, las ganas que le echan, mientras nosotros echábamos un relajo absoluto. Y eso que trabajamos con la misma familia, con los De Llano, nada más que Julissa es un sargento y Luis de Llano es muy hippie, a nosotros nos tocó el hippie”, relevó entre risas.

“Entonces, ellos se relajaron un poco, porque eran muy disciplinados, que está increíble y nosotros nos tuvimos que adaptar a eso. Y también aprendieron a echar un poco más de relajo en el escenario y disfrutarse como compañeros. Todo fue aprendizaje mutuo en todos los sentidos”, dijo.

En sus palabras

“En el disco podrán escuchar canciones que les van a quedar como anillo al dedo, de amor, de desamor, tequileras, de perruchas, dedicables todas”.

María José, cantante.