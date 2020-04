“La música es el afrodisiaco más poderoso que existe”, Carlos Henry

Publicidad











Todo gran presente tuvo que tener un gran pasado y este es el caso de Carlos Henry, un hombre que, además de amar la feminidad, busca transmitir con su música historias llenas de pasión, amor y nostalgia.

Publimetro tuvo la oportunidad de platicar con Carlos Henry sobre su primer sencillo “Qué ironía”, un tema que inunda el corazón alrededor de una historia que pretende estar bien.

“’Qué ironía’ cuenta la historia de un hombre que se enamora de una mujer que no está sola, ‘Qué ironía’ que duerma con él y sueñe conmigo… Mis canciones siempre están basadas en experiencias personales y justo esta es una historia que me pasó a mí hace mucho tiempo”, contó a Publimetro.

Carlos Henry es un hombre que le canta al amor, ama a la mujer, la respeta y la protege. Su vida es un viaje de búsqueda de momentos inolvidables, es un cazador, un admirador de la belleza en todas sus formas.

“La mujer es mi musa, siempre ha sido mi musa… Me gusta escuchar a las mujeres, apoyarlas, ser su soporte… Puedo ser el novio que no tienen, el papá que no tienen, puedo ser lo que sea, pero siempre estoy ahí para apoyarlas”.

Para el intérprete, la música es una necesidad que va más allá de todo raciocinio, es la meta y la inspiración. Es recordar que el romance y un bello arreglo musical es aún el afrodisiaco más poderoso que existe, es por ello que con sus canciones intenta transmitirle a las mujeres mensajes positivos.

“A pesar de que canto historias que he vivido, cuando le canto a las mujeres intento comunicarles mensajes bonitos, mensajes positivos, mensajes de aliento… Para mí las mujeres son mi mayor inspiración”.

Carlos Henry, quien se define como alguien que busca llevar felicidad y aliviar el sufrimiento de los demás, estará promocionando su música en la República Mexicana, así como Centro y Sudamérica en los próximos meses.

Con un álbum exquisito que pronto estará disponible y videoclips llenos de arte, moda, drama y poesía visual, Carlos Henry está de regreso a la escena musical con el objetivo de colocarse en el gusto del público con su música.

¿Te gustaría ganarte uno de los tres discos autografiados que Carlos Henry nos dejó para nuestros lectores de Publimetro? Lo único que tienes que hacer es enviar tus datos (nombre, teléfono y correo) a la siguiente dirección [email protected] y decirnos cómo se llama el primer sencillo que Carlos Henry se encuentra promocionando.

Promoción válida solo en la Ciudad de México y Área Metropolitana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:



Liquits presenta “Safari de Noche”, su nueva apuesta musical



“Los planes de Dios son perfectos”, Anahí sobre un futuro embarazo