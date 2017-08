Los Ángeles Azules recargan su cumbia

Publicidad









Los más grandes representantes de la cumbia en América Latina, Los Ángeles Azules, vuelven con nueva música y hoy presentan su más reciente sencillo La cumbia del infinito en versión sinfónica, acompañados de la exitosa cantante Natalia Lafourcade y los virtuosos guitarristas internacionales Rodrigo & Gabriela.

“Natalia Lafourcade es una de las cantantes más talentosas de México, siempre hemos sido fans de su música. Desde el primer momento nos emocionó la idea de compartir el escenario con ella y ha sido una gran experiencia; hemos aprendido mucho de ella, es una gran artista y ser humano, muy profesional y siempre con una sonrisa. Estamos muy contentos porque sabemos que esta versión con Natalia nos dará muchas satisfacciones y seguramente se sumará a nuestra lista de canciones más queridas por el público”, comentaron Los Ángeles Azules.

“Trabajar con Los Ángeles Azules fue emocionante desde el primer momento: cuando me invitaron y me dieron los temas me pareció divertido e interesante unir su universo con el mío y crear algo que llegue a la gente y les dé momentos de felicidad. La cumbia del infinito es particularmente incluyente en su letra y eso, cuando te gusta (como a mí) conectar con los demás, es un paso ganado. Ellos tienen un estilo musical muy suyo y los admiro mucho, pero el que Rodrigo y Gabriela estuvieran también hizo el tema aún más completo, porque son grandes músicos y su energía es increíble. La playa, el sol en el atardecer… Todo fue mágico. Estoy feliz de que me hayan invitado, deseo que todos lo disfruten tanto como yo”, agregó Natalia Lafourcade.