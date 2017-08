Confidencial: Acaba la carrera electoral, arranca la de abogados

Publicidad





Las maletas del senador del PAN, Fernando Yunes, concentraron varias horas la atención de la jornada electoral de este 5 de junio. Y el contenido de las mochilas aún no se conoce. Resulta que en Coatzacoalcos fue detenido en su camioneta el legislador, quien es el hijo del abanderado del PAN-PRD a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares. Él argumentó que fue una acción de intimidación, pero la autoridad veracruzana dijo que fue retenido para una revisión de rutina, por lo que le pidieron abrir las maletas que llevaba, pero se negó y entonces fue trasladado ante la PGR en donde lo liberaron inmediatamente. Nos aseguran que por órdenes de su padre, se fue a encerrar a su casa.



El PRI echó toda la carne al asador o mejor dicho, al Time Line de Twitter, durante la jornada electoral del 5 de junio. Ayer fue evidente que desde temprana hora se impulsaron hashtags como #YoVotéPRI y #MéxicoDecidióPRI. Más entrada la tarde en la red social Twitter también se observó una estrategia para impulsar etiqueta con los nombres de los candidatos que pretendían posicionar como ganadores. Otro partido que logró posicionarse y eso por un incidente inesperado fue el PAN, con la etiqueta #yunes, por la detención del senador Fernando Yunes, hijo del candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. PRD y Morena prácticamente no aparecieron en los temas más mencionados de las redes.



En el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya se alistan para recibir las impugnaciones de las 14 elecciones de este domingo. Nos dicen que es probable que las definiciones, en al menos cuatro estados, tarden varios días, por lo que ya están en contacto de los equipos de abogados de prácticamente todos los partidos políticos con los magistrados. Acabó la carrera electoral, pero inició la guerra de los abogados.



Morena no pierde la oportunidad de hacer campaña a favor de su virtual candidato a la elección presidencial de 2018, Andrés Manuel López Obrador. Y es que el rostro del tabasqueño apareció ayer hasta en las acreditaciones que el comité ejecutivo nacional repartido entre reporteros que acudieron a sus conferencias de prensa. El gafete, el cual tuvieron que devolver, tenía impresa la cara del político y detrás de esta el nombre del partido.