Manuel José asegura que no se cuelga de la fama de José José

El cantante colombiano Manuel José, quien ha alcanzado fama por tener una voz similar a la de José José, sostuvo en entrevista que no busca colgarse de la fama de José José sino sólo busca rendirle un homenaje.

Hace cuatro años corrió el rumor de que el llamado “Príncipe de la Canción” era su padre. Incluso, ambos se practicaron la prueba de ADN para corroborarlo, pero los resultados salieron negativos; no obstante, asegura que su relación se encuentra en buenos términos.

“Se manejaron muchas cosas en los medios, pero ahora todo permanece tranquilo y calmado. Ya no quiero fijarme en eso, no quiero que se esté diciendo o pensando que quiero colgarme de su fama porque nunca ha sido así, sólo quiero mostrar mi talento, lo que sé hacer, lo que he logrado en estos años desde mi país”, sostuvo.

En entrevista con Notimex, dijo que la versión “es cierta para mí, pero no puedo llegar a manipular ninguna información. Simplemente he contado mi historia, mi verdad y ahí está todo. Estoy centrado en mi imagen y mi carrera. Seguir insistiendo en el tema no es bueno para nadie”.

Ser hijo o no del intérprete de “El triste”, no le ha perjudicado ni beneficiado. Considera que si traspasó la frontera de Colombia fue sólo por su talento y así desea permanecer en el entretenimiento.

“José José es un modelo para mí. Es un ejemplo de las cosas que se deben hacer y de las que no se deben hacer. Es un referente como artista, como humano y caballero. Ha sido una escuela musical porque si quieres cantar, tienes que escucharlo”, destacó.

Brayan Franier Álvarez, su nombre real, canta desde que tiene cinco años, pero desde hace 10 lo hace de manera profesional. Creció oyendo la música de José José porque un músico colombiano le decía que quien no lo escuchaba, no sabía de música, lo cual despertó su interés.

“Cuando dijeron que mi timbre de voz era muy parecido al de él, lo seguí haciendo y me dio muy buenos resultados”, recordó. De modo que, en 2012, esta virtud lo llevó a participar en el concurso colombiano de imitadores “Yo me llamo”, en el que ganó el primer lugar de la segunda temporada, precisamente como el doble de José José.

Al respecto, señaló: “Nunca he tratado de imitarlo, mi voz así es de manera natural y lo veo como un don muy especial que además, debo llevar con respeto y responsabilidad.

“No he sido imitador de José José ni de ningún otro artista, no quiero encerrarme en ese tema. Es un honor que digan que mi voz se parece a la de él, y sin duda, ha sido una gran escuela, pero nunca de imitación”, dijo.

El llamado “Príncipe de la Canción” fue testigo de su paso por este programa de televisión, pues acudió como invitado especial. Además de sorprenderle el parecido de sus voces, le pidió que ayudara a rescatar la música romántica.

“Me dijo que en la actualidad hay mucha música para bailar y divertirse, pero muy poco para el corazón. Me recomendó que siguiera cantándole al amor para unir a las parejas, que mi voz era un don de Dios depositado en mi garganta”.

Manuel José, de 25 años, invitó al artista a la gira de conciertos que ofrecerá por varias ciudades del país tras presentarse con éxito en escenarios de Centro y Sudamérica.

Su “show” será un homenaje para él porque interpretará varios de sus éxitos el 17 de junio en el Centro Cultural Roberto Cantoral, en esta ciudad. Después actuará en foros de Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Ensenada, Mexicali, Culiacán, Mazatlán, Orizaba, Nogales, Guaymas y Hermosillo.

“Lo invité a estar presente. Ojalá que Dios le dé salud y la oportunidad de que nos acompañe”.

Luego de este tributo, el colombiano mencionó que continuará experimentando con temas inéditos a través de su disco “Herencia romántica”, que incluye temas como “Sigo siendo el triste” y “Cuando amanezcas conmigo”.

“Los temas de José José enseñaron a cantar, lo mismo que cuando oía a artistas como Raphael, Sandro y Nino Bravo. Todos ellos son un aprendizaje porque me permiten ver hasta dónde puedo llegar”, concluyó.