Ximena Navarrete dispuesta a darle tiempo al amor

A finales del año pasado, Ximena Navarrete subió una fotografía a través de sus redes sociales, en el que aparecía con una nueva pareja, su nombre Juan Carlos Valladares, quien es un empresario y gran amigo de personalidades como Alejandro Fernández.

Actualmente, la pareja se encuentra de vacaciones por Europa, donde la conductora mexicana convive con la familia de su pareja, lo cual demuestra que la relación va por buen camino.

Al ser una figura pública, Ximena recibe comentarios negativos y positivos, y se le preguntó si mantiene un escudo antes los ataques constantes a su carrera y vida personal: “No siento que tenga un escudo, sino como vaselina embarrada en el cuerpo para que se me resbale todo, y no darle importancia a lo que no tiene importancia; al final, yo sé quien soy y sé quién es la gente que está conmigo. La verdad no estamos en este mundo para cumplir las expectativas de los demás. He logrado muchas cosas gracias a Dios, pero estoy aquí para ser feliz, para darme gusto y crecer”, declaró recientemente para Publimetro.

Ximena Navarrete se ha dedicado a realizar algunas campañas de publicidad, además de ser la imagen de la nueva colección de vestidos de novia del diseñador jalisciense Benito Santos; también espera el estreno de la película 108 Costuras que realizó junto a Kuno Becker.

Por ahora, la tapatía divide su tiempo entre el trabajo y el amor, pero quizá ya esté viendo algunas telas junto a su diseñador de cabecera, Benito Santos, para el diseño de su propio vestido de novia.

“¡Claro que creo en el amor! Lo he visto con mis papás y abuelos desde niña, así que me consta que el verdadero amor existe. Algún día yo también lo encontraré”, dijo Ximena en una entrevista con la revista Hola, y por lo que se ve, ya lo encontró.